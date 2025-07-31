GRe4N BOYZ全是牙醫11月登台　CreepHyp浪人祭前進台南

記者吳睿慈／台北報導

即將在台南舉辦的「浪人祭 Vagabond Festival」預計於10月17日至19日登場，無預警宣布日本搖滾樂團CreepHyp首度來台演出，將以詩意與爆發力兼具的現場魅力征服台灣樂迷。而另一頭，日本傳奇覆面系團體GRe4N BOYZ也驚喜宣告於11月8日登上Zepp New Taipei，展開全新巡演「Immersive Live Theater 2025『“The XY” ～明天，比今天多一點～』」，再度與台灣歌迷共度感動夜晚。

▲CreepHyp實現首度台灣演出。（圖／笨道策展提供）



CreepHyp由主唱兼吉他手尾崎世界觀領軍，以獨特的高亢嗓音與情感豐沛的歌詞，在日本年輕世代間擁有極高人氣。他們2020年曾計劃來台開唱，卻因疫情取消，10月終於在浪人祭實現首度台灣演出，主唱尾崎更親自表達對歌單與演出細節的用心與期待：「不只是歌曲，而是歌曲與歌曲之間，那種無聲的空氣感，希望台灣觀眾能體會前所未有的現場氛圍。」此外，他也透露期待未來能與台灣導演、插畫家或音樂人展開跨界合作。

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▲現職醫生開唱，「覆面系」GRe4N BOYZ來台 。（圖／大鴻藝術BIG ART提供）



GRe4N BOYZ由HIDE、navi、92、SOH四位擁有牙醫執照的現職醫師所組成，他們以真摯歌聲與不公開樣貌的神秘風格打動無數歌迷。團體代表作〈愛歌〉、〈奇蹟〉、〈星光的歡呼〉等廣為流傳，其中〈奇蹟〉更創下日本單曲下載金氏世界紀錄，改編電影《唱吧！奇蹟！》亦曾席捲話題。

台北場演出預計在11月8日登場，票券分為4200元至1600元五個價位，採實名抽選，8 月 4 日至 6 日開放登記，8 月 8 日公佈結果，未完售票將於 8 月 20 日開放一般販售，詳情請鎖定主辦單位大鴻藝術 BIG ART 官方平台。