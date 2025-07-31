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斷送星路！陸星李明德砸車被判入獄　「有期徒刑6個月」2原因不緩刑

記者陳芊秀／綜合報導

28歲大陸男星李明德因演出《親愛的，熱愛的》、《玉骨遙》等夯劇打開知名度，今年初1月因情緒失控，砸毀停放路邊的賓士車，法院31日做出判決，依故意毀壞財物罪判處其有期徒刑6個月。而且他星路全毀，未來復出的可能性極低，演出新劇已經遭AI換臉。

▲▼李明德情緒失控砸車，被法院判入獄6個月不予緩刑。（圖／翻攝自微博）

▲陸星李明德情緒失控砸車，被法院判入獄6個月不予緩刑。（圖／翻攝自微博）

事件源於今年1月27日晚間，李明德在北京朝陽區八里莊附近，因情緒失控對一輛停放路邊的賓士車開始踢踹，導致車門、車標及反光鏡等多處損壞。當時他在派出所內曾簽署調解協議，並主動加入車主微信表示願意賠償約9萬人民幣（約台幣37萬元）維修費。然而，他事後態度驟變，不但拒絕賠償，並將車主微信封鎖，更反過來要求車主道歉，聲稱需透過經紀人處理此事，事件越演越烈。

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▲▼李明德情緒失控砸車，被法院判入獄6個月不予緩刑。（圖／翻攝自微博）

▲▼李明德情緒失控砸車，被法院判入獄6個月不予緩刑。（圖／翻攝自微博）

▲李明德演出《玉骨遙》、《親愛的熱愛的》走紅。（圖／翻攝自微博）

警方根據路人報警及現場監控畫面，認定李明德涉嫌故意毀壞財物罪。法院在審理時，特別考量其「簽署協議後惡意拒賠」、「拉黑被害人」等惡劣態度，最終判處有期徒刑6個月，且不予緩刑。另外，遭砸車的車主楊洋，因違規停車被開立罰單200元人民幣（約台幣832元），但此行政處罰並未影響對李明德刑事責任的認定。原本維修費9萬人民幣（約台幣37萬元），因他拒絕賠償導致訴訟成本增加，最終法院判決需賠償20萬人民幣（約台幣83萬元）。

此案重創李明德的演藝事業，他原本在新劇《錦月如歌》飾演關鍵角色，如今劇集透過AI換臉技術，改由演員夏志遠取代演出。業界人士認為，他這次觸犯法律底線，加上還有與男星馬天宇的誹謗訴訟還在審理中，未來復出可能性極低。而《錦月如歌》因為完成換臉，傳出8月暑期檔播出，由於他演過不少夯劇，陸網憂心他被判刑入獄，相關陸劇、綜藝節目今後播出、串流上線會受影響。

▲▼李明德情緒失控砸車，被法院判入獄6個月不予緩刑。（圖／翻攝自微博）

▲李明德原本演出《錦月如歌》，現在已經被劇組AI換臉。（圖／翻攝自微博）

遭砸車車主楊洋在法院判決後發文：「耗時半年，塵埃落地，答應給大家個回覆，也算了結此事。有期徒刑6個月，民事賠償部分20萬，希望他能引以為戒，經營好自己的人生。」

▲▼李明德情緒失控砸車，被法院判入獄6個月不予緩刑。（圖／翻攝自微博）

▲遭砸車車主，編導楊洋發文。（圖／翻攝自微博）

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