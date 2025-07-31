阿婆突血糖過低頭暈！小禎出手「找醫護救援」　胡瓜有感發聲了　

記者孟育民／台北報導

客家電視實境節目《胡來旅行社》本周持續熱鬧展開，由社長胡瓜、經理小禎、總務安安，帶著四位來自國外的交換學生，繼續深入探索苗栗的好玩景點。錄影時也爆出意外，一位阿婆因血糖偏低突然感到頭暈不適。幸好經理小禎立刻察覺異狀，主動留下來陪伴阿婆，並協助聯絡護理師前來評估狀況。經過休息後阿婆順利恢復，也讓現場眾人虛驚一場。胡瓜事後有感而發地說：「以往經驗告訴我們，帶長輩出門一定要每隔幾小時提醒喝水、補充食物，才能避免身體不適。」

▲小禎暖心救援。（圖／客家電視台提供）



《胡來旅行社》前進苗栗，一行人在體驗完傳統農作的割稻與打穀後，更捲起褲管直奔海邊石滬，下海挑戰捕魚任務。緊接著，旅行社接到來自里長的委託，希望幫忙安排一場里民出遊。沒想到大家來到柿園體驗製作柿乾時，這看似悠閒的活動竟引發激烈「削皮大賽」，大家做得不亦樂乎、完全不想停下來，逼得社長瓜哥急忙大喊：「我們是觀光團，不是勞改團啦！」



就在眾人頭疼要如何協助大多為婆婆媽媽組成的里民團時，驚喜嘉賓登場！久違的Janet謝怡芬驚喜現身支援，讓大家又驚又喜，瞬間士氣大振。身為特派員的Janet，這次特地從美國飛回來參與節目，自己也開心加入柿乾製作行列。

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▲▼Janet特別從美國回台，擔任特派員協助帶團。（圖／客家電視台提供）

Janet笑說，雖然家裡也種柿子，但從來不知道該怎麼處理，多虧熱情的里民媽媽耐心教學，讓她立刻上手，被誇「有慧根，一教就會」！除了Janet之外，這次還有另一位特派員葉欣眉，親和力十足的她與里民互動自然，像是對待自家長輩般，提供無微不至的照顧，也大大提升旅行社戰力。





