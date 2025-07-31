《母胎單身》男、女初夜床上親出喇舌聲　主持人暴動：年輕人大膽

記者吳睿慈／綜合報導

Netflix戀綜《母胎單身戀愛大作戰》找來多位從沒談過戀愛的素人出演，節目總計10集，目前已全部上線。最後素人的選擇也讓觀眾跌破眼鏡，其中志軟與廷穆在第9集有出現驚人反轉，兩人獲得兩天一夜獨處的約會，同床互訴情意，甚至擦槍走火冒出「啾聲」，令棚內主持人震驚不已，成為本季最高潮亮點。

▲▼《母胎單身》志軟與廷穆確認彼此情意。（圖／翻攝自Netflix）



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《母胎單身戀愛大作戰》本週迎來大結局，志軟與廷穆確認彼此情意後，兩人受邀前往濟州島渡假民宿住兩天一夜，志軟直球表示「你對我而言是愛情」，他們甚至連結婚的藍圖都畫好了，廷穆也直言不諱「我想過『我可能會跟她結婚』」，雖是零經驗戀愛者，但肉麻金句連觀眾都驚呼聲連連。

▲志軟與廷穆親出喇舌聲，主持人暴動。（圖／翻攝自Netflix）



最令主持人驚訝的是，小倆口抱著緊張的心情，選擇同睡在一張床上，入睡前，廷穆還看了四周的攝影機，最後志軟說了一句「我不管了」，漆黑的房間裡突然出現親嘴的啾聲，4位棚內主持人當場尖叫，李恩智嗨到大喊「是舌頭嗎」，兩人疑似初夜舌吻，全場都聽得超害羞。

4位主持人徐仁國、姜漢娜、李恩智、創作歌手Car the garden嚇到從椅子上站起來，Car the garden還驚呼「現在的年輕人真大膽」，李恩智則讚嘆「他們不是母單嗎？怎麼回事」，觀眾也驚呼還以為在看《單身即地獄》。