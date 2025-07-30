曾是「台灣四大美女」！67歲胡慧中進軍抖音網見現況驚：認不出來

記者劉宛欣／綜合報導

67歲女星胡慧中被譽為「四大美人」之一，婚後她淡出娛樂圈，專心過著富太太生活，丈夫是前香港民政事務局局長、著名眼科醫生何志平。近年來，她進軍直播平台帶貨，2024年還因為背上被暱稱為「小房子」的200萬元愛馬仕包而引起熱議，一度被質疑真假。此外，她的女兒何嘉珍也話題不斷，從網紅變作家，自行出版書籍，話題十足。

▲胡慧中被譽為「四大美人」之一，近年經常透過社群與粉絲互動。（圖／翻攝自劇照、抖音）

胡慧中不時會透過抖音上傳影片，與粉絲分享日常心情與近況，不過日前她上傳的一段影片卻意外引發討論，影片中的她與以往形象大不相同，不少人驚呼「完全認不出來」，認為她的臉看起來像變了個人。有網友懷疑可能是開了過強的美顏或濾鏡效果，導致五官失真，影片曝光不久後即遭下架，外界猜測她可能是因為輿論壓力才將影片移除。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲胡慧中新的抖音影片被不少人驚呼認不出。（圖／翻攝自抖音）

胡慧中的丈夫何志平，雖叱吒政壇與醫界，其實也曾身陷風波，是香港首位眼外科教授，還曾擔任全國政協委員，怎料，2019年卻因為涉入對非洲塞內加爾外長及查德總統行賄案，被美國聯邦調查局逮捕，最終在紐約被判刑並處40萬美元（約1188萬台幣）罰款。2020年刑滿後，他被遣返回香港，自此夫妻倆生活轉趨低調，幾乎未再公開現身。直到去年夫妻倆才因力挺女兒出版新書，開始偶爾一同出席公開活動。