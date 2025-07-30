直擊／零死角！舒華「每天被自己美醒」：感謝上天　承諾找子瑜合體

記者吳睿慈／台北報導

女團i-dle成員舒華接下最新節目主持《鑑定師》，首集就公開自己的豪宅，她坦言當初有猶豫過，但跟經紀人討論一下，還是決定無私分享，不怕被找出家住哪，她正面回應「我的粉絲人都很好，還有社區保全設施很完善」，而她家裡掛著自己的照片，她幽默笑喊「不用看照片，每天早上起來看到自己，心情就會非常好，謝謝上天（賜美貌）」。

▲▼舒華美貌零死角，每天被自己美醒。（圖／記者徐文彬攝）



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舒華30日在台北出席記者會，這趟返台會多待幾天，順便錄製《鑑定師》，嘉賓名單沒有偶像柯佳嬿，她笑說：「對啊，反而是老公（坤達）來了，我可能就私下聯絡。」節目首集還邀來威神V的台灣成員揚揚，未來有機會約同鄉好友子瑜嗎？她給予正面答案：「子瑜有機會有時間的話會邀約，我都很願意拍。」不過，她也透露跟揚揚聊的中文全都被節目組剪掉了。

▲舒華主持《鑑定師：Inspector》節目。（圖／記者徐文彬攝）



首度為了節目公開豪宅，舒華家裡放了許多照片，有不少照片是出道初期，她分享：「其實一直都沒忘記初心，一開始看到的時候還是會想到以前的回憶，但最近回家比較晚，會被自己照片嚇到，我有想說要不要把它拿下來。」是否會被照片裡的自己美醒？她說：「不用看照片，每天早上起來看到自己，心情就會非常好，謝謝上天（賜美貌）」

▲舒華承諾會找子瑜合體。（圖／記者徐文彬攝）



舒華同時公開家裡5隻狗狗，她對寵物任何事情親力親為，「寵物花費一定破萬以上，我幾乎把消費都放在狗狗身上」，還會帶狗狗出門散步，只是不常被民眾認出來，「因為路人注意力都在狗身上，覺得牠們很可愛，我就是趕快溜走。節目目前已在YouTube先播精華，9月正式開播。