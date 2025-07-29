Lucy考慮分房黑男被說「離婚前兆」　她揭細節認：婚前沒有同住過

記者蔡宜芳／綜合報導

Lucy（盧蓁）和知名YouTuber黑男交往多年，終於在今年3月舉辦婚禮，升格當夫妻。然而，她日前透露因受不了男方的打呼聲，正在考慮分房睡，引發不小的討論，甚至有人斷言「離婚前兆」。對此，Lucy 28日在社群做出回應，要網友「不要緊張」。

▲Lucy和黑男在3月舉行婚禮。（圖／翻攝自Instagram／lucylu_8619）

Lucy坦言，黑男的打呼聲實在太大聲，耳塞的幫助並不大，即使她躲到隔壁房間或客廳，仍舊能聽得一清二楚。雖然黑男有去醫院諮詢過相關治療方式，但因手術的恢復期太長，可能會影響工作安排，因此暫時未動刀。

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Lucy也提到，自己應該是對聲音過度敏感，因為即便她和黑男現在已經是睡兩張雙人床，她還是會因為對方翻身的動靜而醒來。對於部分網友好奇「結婚前沒有住一起嗎」，Lucy也坦承：「還真的沒有！」兩人交往時，最多就是出國工作偶爾住一、兩晚，當時並未發現會有這麼大的影響。

Lucy表示，關於分房睡一事，她還在考慮中，「大家不要那麼緊張哈哈哈哈！」強調並沒有鬧婚變。對於有網友留言說「這是離婚前兆」，她也直呼太誇張。

▲Lucy回應分房一事。（圖／翻攝自Instagram／lucylu_8619）