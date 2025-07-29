陸300萬偽娘網紅遭劫殺！「遺體放太平間752天」未下葬　妹心碎淚崩

記者田暐瑋／綜合報導

大陸網紅「羅大美」以婀娜多姿的體態和優雅的舉動，在網路平台上「反串女性」走紅，吸引約300萬左右的粉絲。2023年7月遭人劫財後殺害，近日進行一審二次開庭，妹妹哭訴哥哥遺體已在太平間停放752天，「不想再去太平間看了。」

由於案件仍在審理中，羅大美遺體已在太平間停放2年，家屬期盼能盡快還逝者一個公道，妹妹現身受訪時，悲傷表示：「現在哥哥已經在太平間待了752天了，自己看過遺體照片，但不想再去太平間看了，希望記住哥哥最後的樣子是舞台上閃閃發光的樣子。」父母提出唯一訴求，就是希望犯人被判死刑。

▲羅大美。（圖／翻攝極目新聞）

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案件起因於主嫌余某生因覬覦羅大美的財富，夥同情婦及友人共同策劃綁架，不僅脅迫受害者轉帳216萬人民幣（約880萬元台幣），更劫走首飾、手錶等貴重物品。令人髮指的是，兇手在殺害羅大美後，竟然還使用其支付寶帳戶套現2.5萬人民幣（約10萬元台幣），被害人母親在痛斥三名嫌犯為「人渣」，要求法院判處死刑，但三名被告在首次庭審時集體翻供，聲稱是「意外死亡」，引發輿論譁然。

因為太過悲痛，羅大美的母親每日睡眠不足三小時，父親更是暴瘦近10公斤，而妹妹也因此休學，要替哥哥討公道，家屬在二審前夕透露，將提交新的證據，包括兇手酒後自曝作案細節，以及手機數據恢復記錄等關鍵資料，期望能夠影響量刑結果。

▲陸網紅羅大美遭殺害。（圖／翻攝自微博）