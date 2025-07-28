潘宇謙突合體理想混蛋！　曝光「重磅喜訊」粉嗨炸

▲ AP潘宇謙合作理想混蛋。（圖／認可音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

香港創作才子AP潘宇謙行程滿檔，於昨（27日）登上《After Work Fest 檳城無限PLAY》舞台，成為唯一受邀的香港歌手，也特別首唱未發表的主打歌〈相對靜止〉，演唱時理想混蛋也共同登台合唱，意外披露這首歌是雙方首度合作，AP潘宇謙坦言：「一直也覺得他們的音樂很厲害，沒想到有一天可以跟他們合作。他們性格都非常好，是一個很愛音樂的團隊。」

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▲ AP潘宇謙首唱新歌。（圖／認可音樂提供）



AP潘宇謙演出結束後表示：「非常榮幸，感謝988的邀請，希望多一點人會留意香港的創作歌手。」首次造訪檳城，但他對當地的熱情印象深刻，「非常熱！但觀眾也非常熱情，第一天去了附近著名的熟食中心，有很多不同的選擇，全部味道也非常不錯，最驚艷是炒粿條！」

據悉當天創作男神像劉姥姥進大觀園，東買一家、西買一家，不知不覺買外帶了5家，結果在取貨時忘了某一家的麵就離開，後來他們打給還留在熟食中心的動力火車經紀人，拜託他們幫吃這碗麵，AP潘宇謙還傻呼呼說：「這樣動力火車是不是就記得我了？」讓大家都哈哈大笑！



除了與「理想混蛋」的合作交流，AP潘宇謙也透露當天有見到心目中的大前輩動力火車，但坦言近鄉情卻，不敢過去跟偶像講話，反而與另一位台灣創作歌手郭家瑋交上朋友，「他的聲音很特別，希望有機會合作。」