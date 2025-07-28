李孝利「左手中指嚴重變形」神經全斷！　2年前阻止狗打架被咬送醫

記者劉宜庭／綜合報導

南韓天后李孝利是眾所周知的愛動物人士，家中飼養多隻愛犬，昨（27日）卻在節目自爆，2年前因阻止狗狗打架而遭咬傷，手指神經完全斷裂，如今指甲也明顯變形，令眾人驚訝又心疼不已。

▲李孝利左手中指被咬傷變形。（圖／翻攝自韓網）

[廣告]請繼續往下閱讀...

在特輯紀錄片《比天堂更美麗的惠子的庭院》中，李孝利分享看了《比天堂更美麗》中探討寵物議題的橋段時，感動流下眼淚，接著進一步提到，2年前左手中指曾被狗咬傷，「當時我在阻止狗打架時，手幾乎被割斷，神經完全斷裂，住院接受了手術。」

「手術大約是兩年前進行的，當時手搖搖晃晃，甚至以為手指已經斷掉了。」李孝利在鏡頭前亮出明顯變形的手指，令主持人金惠子心疼表示：「女生的手怎麼會變成這樣呢？」李孝利則說：「當時我丈夫正在首爾錄影，需要監護人同意才能進行手術。」描述當時一度無法進行手術的危急情況。

展示傷痕的同時，李孝利堅定表示：「即使節目播出後有人問這隻手該怎麼辦，我也不覺得羞恥。」聽到這段話的金惠子也安慰她說：「這確實不丟臉，因為妳是真心愛牠們。」

▲李孝利是圈內出了名的愛狗人士。（圖／翻攝自李孝利IG）

