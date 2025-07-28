許富凱自爆曾是「練習生」！　「進軍韓國」真實內幕曝光

▲許富凱台中開唱。（圖／寬宏藝術x何樂音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

許富凱26日在台中舉辦「拾歌Plus」讚聲演唱會，7年沒到台中開專場，許富凱一開口講話就先向台中歌迷深深一鞠䩑道歉，也笑說有一句詞叫「七年之癢」，七年沒來，自己真的有點癢了，謝謝台下千名觀眾替他止癢，更坦承太久沒來，開賣前沒信心，沒想到秒殺的速度比故鄉高雄速度還快，更拿剛唱完的歌「絕情雨」妙喻，「雖然剛才唱的歌很絕情，但你們真的很有情啦！」

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▲▼許富凱演唱多首經典歌。（圖／寬宏藝術x何樂音樂提供）



許富凱唱完陳一郎的〈行船人的純情曲〉後，更與台下分享：「每次聽到陳一郎大哥的歌，畫面就立刻回到小時候跟著爸爸開車去汽車修理廠的時光，好像就看見那些辛苦的黑手大哥，就能聞到那些黑油的味道。工廠的收音機總是會放送這些歌。」富凱用音樂帶領現場的觀眾回到那個年代的懷舊時光！更說，小時候在爸爸車上的時光，就是他學會這些經典台語歌最重要的時光，笑稱自己從小就是「練習生」了，只是沒有進軍韓國而已，語畢，台下瞬間大笑。

除了台語眾多悲苦情歌，許富凱更將幾首80和90年代有節奏的歌曲：陳小雲經典三部曲〈愛情恰恰）、〈舞女〉、〈愛情的騙子我問你〉及林強的〈春風少年兄〉、伍佰的〈煞到你〉串成一個有趣通俗的愛情故事！他解釋這段就是一個舞女煞到春風少年兄，沒想到到頭來也不過是個愛情騙子的組曲。他也打趣向台下的觀眾說：「反正在愛情的裡，不是被騙，就是騙人，但其實我們最常做的，是騙自己，不是嗎？」

演唱會最後，許富凱介紹因為歌詞有著台中重要路標「中港交流道」而選唱沈文程的〈五月十一彼下埔〉作為壓軸曲，更突然神模仿起沈文程講話的聲調，維妙維肖的令人拍案叫絕。除了演唱會正規節目中曲目，許富凱更加碼清唱一位男歌迷私訊他分享自己近日父親過世，想在現場聽到他唱他的創作曲〈無聲〉，也回應台下歌迷大喊想聽〈雨傘情〉，二度加碼清唱，整場演唱會唱了三十首歌，堪稱小巨蛋等級的份量，十足累積七年能量的誠意滿滿。

