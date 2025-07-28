Super Junior九人齊聚傳奇回歸　出道20年前後對比照公開

文／妞新聞

2025年夏天，一個屬於「神話」的名字再次霸氣登場ーSuper Junior九人回歸，攜全新專輯《Super Junior25》強勢回歸！從2005年出道，今年滿20週年，這群平均年齡快奔四的歐爸們，帥氣程度、舞台魅力、粉絲殺傷力不但沒減少，還原地升級up！up！up！

九人回歸陣容Ｘ新作《Express Mode》亮點搶先看！

這次回歸的9位成員包括：利特、希澈、藝聲、神童、銀赫、東海、始源、厲旭與圭賢，主打歌〈Express Mode〉開啟快轉模式的蘇式炸裂！《Express Mode》是一首結合快節奏club pop與電子旋律的神曲，節奏感強烈，副歌炸裂洗腦，果然寶刀未老！





MV 超現實未來機場風格！

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MV場景宛如未來世界的機場候機室，代表著人生旅程、粉絲等待與再次啟航的意象。穿插成員各自Solo鏡頭＋群舞畫面，成熟男人味大爆棚，讓人邊看邊感嘆：這群人真的沒在老的！

過去 vs 現在：過了20年 …你的本命變這樣了？！

此次回歸在Threads上也吸引了不少人的討論，很多網友發現他們狀態根本沒差多少！但也有人說「金希澈變得更慈祥了！」一起讓我們看看當年那個讓你心動的人，究竟他們差異有多大？！

成員出道形象 vs 2025成熟進化版

▲（左至右）利特、藝聲、始源、神童、厲旭。（圖／FB@슈퍼주니어(Super Junior) ）



▲（左至右）東海、銀赫、希澈、圭賢。（圖／FB@슈퍼주니어(Super Junior) ）

看完只想問：青春是不是忘了在你們臉上留下痕跡？怎麼好像只有我獨自老去？

Super Junior不只是出道20年的K-POP元老，更是許多人生命中不可或缺的回憶！這次《Super Junior25》回歸也將會到台灣巡迴，祝所有「欸噗」人品爆發！搶票成功！

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