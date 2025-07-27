公開批評孫儷「不是好演員」！陸男星言論遭炎上：飄出爹味

記者劉宛欣／綜合報導

中國音樂人三寶近日與老婆登上《姐姐請吃飯》節目，因老婆萬千惠喜愛演員孫儷，因此他經常陪伴觀看，但卻直接在鏡頭前直言「孫儷不算是一個好演員」，表示好演員應該具備「百變」能力，能夠駕馭多元角色。身為忠實粉絲萬千惠則立即反駁，兩人在節目中展開激烈辯論，三寶的言論引發網友熱議，部分人認為他只是故意與妻子抬杠，而另一些人則批評他標準過於片面。

▲孫儷在《甄嬛傳》之後，也推出不少經典作。（圖／翻攝自孫儷微博）

製作單位播出前曾詢問三寶此段內容是否適合公開，他則表示「無所謂，這是我的觀點」，三寶的評論引起討論，支持孫儷的人指出孫儷曾成功塑造多個經典角色，包括《玉觀音》純真女警安心、《甄嬛傳》甄嬛、《安家》中的底層房似錦，以及近期作品《蠻好的人生》中展現的保險員胡曼黎，角色跨度顯著，並且她憑藉精湛演技獲得金鷹獎、飛天獎、白玉蘭獎等主流大滿貫。

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▲三寶批評孫儷不是好演員。（圖／翻攝自微博）

支持三寶觀點的人則認為，孫儷的角色類型固化，缺乏突破性反差，未能達到「百變」的標準。部分網友則批評三寶的言論過於主觀，並質疑他身為音樂人，卻跨界評論一個演員。另外，還有人認為三寶的言論帶有「爹味」，在妻子表達喜好後強行說教，試圖彰顯自己的權威。