陳沂認大罷免投反對票！　揭「民主精隨」親曝原因：永遠站對立面

記者黃皓瑋／綜合報導

昨（26日）舉行的大罷免首波投票以全數不通過告終，結果出爐後掀起討論。經常以辛辣風格評論時事的網紅陳沂，今日也發表對於罷免失敗的看法，並親揭自己投下反對票、支持反罷免的原因。

▲陳沂自曝投下反對票。（圖／翻攝自Facebook／陳沂）

陳沂稍早在個人臉書粉專發文，坦言認為這次罷免失敗的原因，在於「中間選民」的票被激發出來：「像我這種藍的綠的都投過，對政治沒有高度狂熱的選民，永遠都是站在權力的對立面。」上週就表態要投下反對票的她，也直言認為民主政治的精隨在於「制衡」：「只要一黨獨大太久，就會走向極權，所以我出來支持反罷免，因為需要權力制衡！」

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事實上，包含陳沂在內，不少藝人都紛紛出面表達對大罷免的看法，資深藝人李明依、陳慕義，都在投票前分別表達了反對與支持的立場。先前就表態支持罷免的男星莊凱勛，則在結果出爐後，表示雖然立場不同，仍尊重結果：「這就是我們珍貴成熟的民主素養體現。」

▲莊凱勛也對大罷免發表看法。（圖／翻攝自Facebook／莊凱勛Kaiser - Chuang）



▼陳沂臉書貼文。（Facebook／陳沂）

