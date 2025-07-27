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林襄同框三上悠亞！站旁邊崩潰喊「我好醜」　讚嘆女神1技能：多跟她學習

記者孟育民／台北報導

「國民AV女優」三上悠亞在2023年宣告引退，跨界成為服飾、美妝品牌等的CEO，不僅事業成績斐然，人氣也持續居高不下，日前來台參加公益活動，也趁空擋錄製綜藝節目。啦啦隊女神林襄在自己的YouTube頻道紀錄和三上悠亞同框畫面，見到本人化身小粉絲，立馬衝上前拍照，隨後幸福地說：「她好香哦，她的香水有一種奶乎乎的感覺，整個很柔軟。今天我的狀態很不好，我的瀏海不好看，我還長了痘痘，我看一下我在旁邊有沒有差太多，我好醜！」

▲▼林襄和三上悠亞合影。（圖／翻攝自YouTube／林襄 Mizuki）

▲▼林襄和三上悠亞合影，看到照片又崩潰。（圖／翻攝自YouTube／林襄 Mizuki）

▲▼林襄和三上悠亞合影。（圖／翻攝自YouTube／林襄 Mizuki）

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林襄錄製《11點熱吵店》，同場來賓還有三上悠亞，讓她在出發前就小小興奮說：「她長在我的審美上，看起來非常像一個小公主，之前去日本有跟她遇到，也有合照，今天就是久違再次見面。」她還為此特別練習「打招呼」日文，透露這次主題是要玩台灣小遊戲，兩人分別擔任隊長，等於是敵對狀態，「我不想跟悠亞成為敵對，因為我怕傷害她，再來檸檬跟她那隊，她跟我實力相當，可是更瘋一點，我每次錄通告就很不想跟她敵對。」

▲▼林襄和三上悠亞合影。（圖／翻攝自YouTube／林襄 Mizuki）

▲▼林襄不停誇讚三上悠亞，現場化身小粉絲。（圖／翻攝自YouTube／林襄 Mizuki）

▲▼林襄和三上悠亞合影。（圖／翻攝自YouTube／林襄 Mizuki）

另外，林襄特別分享戰略，「聽說她（三上悠亞）從頭到腳趾都有保保險，所以千萬不要傷害她，我的戰略就是不要碰到她，以她的安全為主。」然而在結束錄影後，林襄忍不住誇讚對方「射擊技術超好」，連要瞄準的臉都超可愛，「不讓她贏不行，我真的輸得一敗塗地，怎麼可能有人狀態時時刻刻都保持那麼好，我應該要好好跟她學習一下。」

▲▼林襄和三上悠亞合影。（圖／翻攝自YouTube／林襄 Mizuki）

▲林襄讚嘆三上悠亞射擊能力。（圖／翻攝自YouTube／林襄 Mizuki）

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林襄三上悠亞AV女優

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