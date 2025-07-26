大S英國紀念長椅落成！粉絲3hrs募款6萬　刻字悼：一顆劃過天際的流星

記者田暐瑋／綜合報導

大S（徐熙媛）2025年2月初於日本離世，時隔5個多月，家人仍深陷在喪親之痛。大S的粉絲自動發起募款，在英國倫敦的卡文迪什廣場花園內，打造了一款約6萬台幣的紀念長椅，於當地時間7月25日揭幕。

這項紀念活動由大S的粉絲自發發起，於2025年5月透過社交媒體進行募款，僅用3小時便籌集到1625英鎊（約6萬台幣），涵蓋了長椅的製作及未來的維護費用，長椅以純實木打造，並配有金屬銘牌，以中英雙語刻寫：「她如一顆劃過天際的流星，將優雅、勇氣與善良，化作照耀我們的永恆光芒。」成為公園內最引人注目的設施之一。

▲大S紀念長椅落成。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）



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長椅設置地點選在英國倫敦的卡文迪什廣場花園，周圍環境靜謐而優雅，事實上，紀念椅是英國的文化特色，在人去世後，家人會以亡者的名義在海邊或公園捐贈椅子，所有人都可以隨意坐，有時候親人們還會獻上花朵，把椅子打扮的漂漂亮亮。S媽黃春梅至今始終無法走出喪女之痛，頻繁透過社群平台寫道：「想我的寶貝女兒，珊珊。」短短幾個字卻道盡對愛女的深切思念，令網友揪心。

▲大S紀念長椅落成。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

