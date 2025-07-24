夏語心主持被嫌太low「節目6集就腰斬」！　公視發聲揭真正解約主因

記者孟育民／台北報導

公視臺語台去年找來邵大倫、夏語心主持《歡喜來party》，但節目僅錄了6集就喊停，傳出因公視審核嫌「主持人low」、「佈景陽春」、「藝人不夠大牌」，讓節目至今仍未播出，雙方更鬧上法院。對此，夏語心在社群意有所指地說：「過了這麼久，才知道是我跳的不夠高，所以…我繼續努力跳。」公視臺語台則對外強調是「斷章取義」，節目是因製作品質未達標才決定解約。

▲邵大倫、夏語心主持《歡喜來party》僅錄6集就腰斬。（圖／翻攝自Facebook／邵大倫）

根據，《鏡週刊》報導，公視去年1月付頭款630萬元給天之業公司製作《歡喜來party》，隨後節目開錄，公視並派方芳蘭至錄影現場督導，方日前出庭作證向法官表示，錄影時發現現場的呈設與原設計圖不符，當下立即告知天之業公司，對方回應說舞台就只有3片LED板，沒有舞台也沒有觀眾區，但公視方面認為，如此一來，電視節目呈現上就會很單薄，就不會有一個舞台上的效果。

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公視指控，該節目錄製未達水準，因此不僅拒付後續款項，也要追回已付出的630萬元，公視與天之業公司對於節目內容是否達到水準，正各自舉證在法庭上攻防，台北地院訂於8月18日開庭審理。

公視聲明稿如下：

公視製播節目必須謹守規範，對自委製節目的品質嚴格把關。倘若未達本會製播品質，必須依合約規定辦理解約事宜，此乃展現對國家預算及民眾收視權益負責任之態度。

臺語台《歡喜來Party》節目係經公開招標徵案委由「天之業企業股份有限公司」製作，委製金額為新台幣1,800萬元整，製作集數20集，單集費用90萬元，履約期限至113年4月22日止。113年1月底，本會依約撥付第一期款項新台幣630萬元予廠商進行節目製作，惟廠商未經公視同意逕自錄製6集，且後續因該廠商未能通過公視節目樣帶審查，並於履約期間違反合約相關事項，公視遂依合約規定，發函要求限期改善及重製後再送審，如再次送審仍未通過或未能改善違約事項，本案將依約逕行解約，廠商應返還第一期款項並沒收履保金。

本案後續因廠商無法通過樣帶審查，且樣帶品質與公視製播品質有巨大落差，廠商亦不願接受公視審查意見重新錄製後再送審。廠商第二次送審之樣帶，經審查仍不符合公視製播節目之品質，無法通過樣帶複審審查。嗣後該廠商竟無端興訟要求公視支付第二期款項，公視亦依合約規定，向廠商追討解約應返還之第一期款項，雙方爭訟正由法院審理中。

至於報導稱，該廠商送交樣帶時，被公視告知「主持人LOW」、「佈景陽春」、「藝人不夠大牌」云云，實為斷章取義，無法呈現事實全貌。茲彙整本會樣帶審查會議的意見略為：「該節目每集90萬元預算不菲，該廠商卻違反合約，有未經我方同意擅自修改場景設計等缺失，與經徵案評選委員評選之廠商企畫書內容有巨大落差，導致主持人等無法表現該有的水準，未達公視製播品質。」廠商顯然無視審查會議之意見，刻意扭曲事實。公視嚴格把關製播品質之態度，乃職責所在，本會特此聲明，以正視聽