八點檔女星演上海名媛「100套華麗造型」沒重複　為旗袍穿束褲崩潰

記者黃庠棻／台北報導

台視八點檔年度大戲《寶島西米樂》開播以來不只劇情精彩，演員造型也是一大亮點。由黃瑄飾演的西服店老闆娘「曉蘭」，造型尤為華麗。因角色經常接觸政商名流，是西服店的門面人物，行頭自然也不能馬虎，幾乎每場戲都以不同造型現身，從旗袍、套裝到各式配件一應俱全。

▲黃瑄在《寶島西米樂》中造型多變。（圖／台視提供）

黃瑄笑說，這齣戲可說是她目前服裝最多的一檔「應該播到第100集都沒有重複的衣服，每一場戲都在換，但拍得很開心，因為衣服真的都太漂亮了！」

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不過，黃瑄也坦言，美麗還是有代價的，由於角色造型固定配戴假髮，初期戴上時髮網緊繃，加上拍攝時間冗長，假髮猶如緊箍咒綁頭，經常一整天拍下來感到頭暈腦脹。也因長時間配戴導致她的前額髮量變稀「現在只要把假髮拿下來，就覺得前面好像空了一塊！」

▲黃瑄在《寶島西米樂》中造型多變。（圖／台視提供）

為了呈現旗袍的美，除了飲食要注意，黃瑄一定會穿上束褲、調整型內衣和絲襪。但因為這些內在美都很緊，所以換衣服時也常聽到她在吶喊「再等我一下，還在拉絲襪！」

劇組服裝團隊為了每個角色都下足功夫，針對角色個性搭配最適合的樣貌，不過最搶眼的衣服，大家還是第一個想到黃瑄，羨煞同劇組演員，像是盧彥澤劇中一開始經常只能穿著破洞汗衫和短褲，和黃瑄的扮相形成強烈對比。

▲黃瑄在《寶島西米樂》中造型多變。（圖／台視提供）

盧彥澤也常打趣表示「我的治裝費應該都在曉蘭身上。」而蔡祥在戲裡常以學生造型現身，也十分羨慕黃瑄的多樣百變，笑說「我也好想穿的這樣漂亮。」讓黃瑄聽了笑說「其實蔡祥劇中的造型穿搭起來，就算走在路上也很時尚耶！」

面對自己的造型，黃瑄特別點名自己印象最深的一套深藍色絨面的旗袍，看起來十分華麗，每次導演都笑說像是從夜總會走出來，但在劇中卻是設定居家服，她笑問「到底誰在家穿這麼華麗啦！」她也表示自己從小喜歡看張愛玲和白先勇的小說，對書中描寫的上海風情著迷不已，長久以來都很嚮往有一天能活在文學作品裡，這次的角色算是有圓夢了。

▲黃瑄在《寶島西米樂》中造型多變。（圖／台視提供）

《寶島西米樂》每週一至週五晚間8點至9點於台視頻道首播，晚間9點至10點重播，晚間10點於LINE TV同步上架最新集數。緯來戲劇台週一至週五晚間5-7點播出，敬請準時鎖定。