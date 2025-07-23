阿翰東京車站巧遇2ch創辦人！　「買完書見到本尊」：太不可思議

記者蔡宜芳／綜合報導

網紅阿翰在自學多年日文後，於去年到日本短期留學，也不時會分享與日本友人的相處趣事。他23日發出與日本知名論壇「2ch」創辦人西村博之的巧遇照，透露自己剛買完對方的書，就遇見本尊，讓網友驚呼「太神奇」。

▲阿翰在去年曾到日本留學。（圖／翻攝自Facebook／阿翰po影片）

阿翰在社群上透露，當初剛到日本時不知該看什麼書，在當地圖書館意外發現西村博之的《1%的努力》，但自己因為沒有住民票無法租借，最後是透過日本朋友上網訂購才順利拿到。

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阿翰也坦言，會特別關注西村，是因為對方是自己朋友宮森的大偶像。他透露宮森完全承襲西村「小氣狂人」的性格，「曾經連續好幾餐都請宮森吃飯，有一次我開玩笑地問他：什麼時候換你請我？他說：欸？！我沒請你嗎？你剛剛吃了我一顆巧克力軟糖耶。我實在哭笑不得，哈哈哈哈。」

▲阿翰透露自己剛到日本買的第一本書就是西村博之的書。（圖／翻攝自Instagram／hanhanpovideo）

阿翰表示，西村的書讓他了解到不同價值觀，「不工作主義、點子比努力還有用、家裡躺也是種人生觀，只要能活著，其他都是多餘的，很多衝擊跟激蕩。」他說自己最近終於把整本書看完，回頭想起當初買書的經過，結果在回台前夕，竟然就在東京車站巧遇作者，覺得很不可思議，也笑說自己似乎有奇妙的吸引力。

▲阿翰後來遇到了西村博之本尊。（圖／翻攝自Instagram／hanhanpovideo）