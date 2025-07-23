熊熊PO「女兒吃飯摔碗片」挨酸恐龍媽　轟道德魔人：先擔心自己

記者王靖淳／綜合報導

女星熊熊（卓毓彤）2023年宣布結婚，隔年生下女兒鈮霓（Hania），最近她透過Threads分享一段女兒吃飯時將碗盤餐具摔到地板的影片，並附上「吃飯前VS吃飯後#有夠派」的註解，不料畫面曝光後，卻引來兩派網友討論，甚至被酸是恐龍家長。為此，她今（23）日再度透過社群發聲反擊了！

▲熊熊會在社群分享日常。（圖／翻攝自Instagram／beargenie）

談到最近發布女兒「飯前飯後」的影片，結果遭到網友批評一事，熊熊直言：「沒想到會引來道德教育魔人⋯我真的是始料未及。」她指出，有網友認為她沒教小孩禮貌，甚至批評她是恐龍家長，讓她感到相當無奈，「只憑幾秒鐘的片段就下定論，我真的是笑了。」

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▲熊熊婚後育有一個寶貝女兒。（圖／翻攝自Instagram／beargenie）

熊熊強調，她和老公一直都非常重視女兒的餐桌禮儀，並會在她吃飯時陪著她，提醒她慢慢吃，觀察她的喜好，且在她有亂丟食物的情況時及時制止。她指出，那天女兒是餓到生氣，拍照拍到沒耐心，因此自己才會錄下這段畫面。熊熊表示，分享這段影片是因為她覺得這個情景有趣且反差，「我覺得太有趣了，太反差了！才會想跟大家分享。」

▲熊熊回應女兒吃飯影片爭議。（圖／翻攝自Threads／beargenie）

最後，熊熊表示每個孩子的個性不同，父母是最了解如何教養孩子的人。她也強調，儘管有些父母可能採放任式的教養方式，但她和老公都非常重視禮貌教育，絕不會讓女兒養成公主病，「道德魔人不用擔心！先擔心自己就好了，因為～如果你總是看什麼都不順眼，或許⋯你最看不順眼的，是自己。祝福大家平安、喜樂，用正面視角看事情，生活會更好。」