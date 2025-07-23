蔡依林親揭演唱會新進度！　新專輯「0抒情歌」暗藏女團夢

▲ 蔡依林現身聽歌會。（圖／凌時差音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

Jolin蔡依林25日將推出新專輯《Pleasure》，昨晚（22日）現身「Pleasure Wonderland」專輯搶聽會，與破百位歌迷一同聆聽專輯中的13首新歌，這次她首度身兼製作人，並參與所有的詞曲創作，也直言這次專輯沒有抒情歌，以「愉悅」的全舞曲呈現，還有一首女團感歌曲，她透露自己私下喜歡聽女團歌，還有女團夢，也坦言未來若有機會不排斥與欣賞的女團合作，更驚喜向粉絲喊話：「我們演唱會見！」先前傳出她將在今年聖誕節和跨年期間於大巨蛋開唱，不過對於具體時間地點，她則賣關子笑說：「等專輯安全上路，希望是今年。」

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▲▼ 蔡依林挑樑新專輯製作人身份。（圖／凌時差音樂提供）



蔡依林這次投身參與詞曲創作，「前期花了很長一段時間，因為一直找不到真正符合我心中畫面的歌詞。後來我想不如自己試著寫寫看。」專輯中收錄的〈Seven〉、〈我超會〉是她分別與吳青峰、陳綺貞合作的作品，蔡依林說：「青峰那時說很久不幫人寫歌，但很喜歡這主題，他們都很精準的抓到我想表達的。」

這次專輯主題不乏探討許多「性議題」，不只《DIY》，甚至歌曲《我超會》還出現SM，被主持人提問會否想嘗試？蔡依林笑說：「可能要在沒有攝影機拍的時候。」她強調創作多多少少有自己的個性，但不一定是自己的故事，「有時候是想像的東西，詮釋自己覺得有趣的畫面。」被問有無和媽媽聊到性相關話題？她大笑說：「媽媽問我才會講。」

蔡依林也感性表示：「做這張專輯花很長時間，大部分都在充實自己；在音樂路上我遇到很多熟悉的面孔幫著我，讓我踏上這愉悅的道路，也謝謝自己的努力，再來是希望從這些作品中你們都有喜歡的歌。」透露這次製作專輯過程中，發現自己有許多不足之處，接下來也將緊鑼密鼓上混音課等。

