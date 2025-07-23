快訊／吳姍儒踩劉宇寧照片「發聲道歉了」！　愧認：我應該負責的錯誤

記者田暐瑋／綜合報導

Sandy吳姍儒在《小姐不熙娣》後上因為節目效果，將大陸男星劉宇寧的頭像踩在地上，引起粉絲怒火，節目發聲明道歉後仍未平息，她也親自發文鄭重道歉：「我對劉宇寧本人完全沒有任何惡意，卻在綜藝表達的拿捏上失了分寸，這是我應該負責的錯誤。」

▲吳姍儒向劉宇寧及其粉絲道歉。（圖／翻攝自吳姍儒IG、劉宇寧微博）

吳姍儒稍早發表聲明，向劉宇寧及其粉絲道歉，坦言因在節目中一時欠缺考量，開了不恰當的玩笑，並對劉宇寧造成影響。致上最深的歉意。吳姍儒坦言，當天節目的特殊視覺設計加上自身表達上的失誤，未能顧及觀眾感受，導致困擾與不適，強調自己並無任何惡意，但在綜藝表達的拿捏上失了分寸，這是她必須承擔的錯誤。

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吳姍儒在聲明中提到，感謝觀眾的指正與包容，並表示這次的經驗將成為她往後更審慎發言與表現的重要提醒，承諾會深刻記取教訓，持續努力提升節目內容的質量，讓觀眾感受到更溫暖且有分寸的呈現。

▲吳姍儒代班《小姐不熙娣》鬧出爭議。（圖／東森綜合 提供）



致親愛的觀眾朋友們：

針對我在節目中的不當言行，誠摯地向劉宇寧先生，以及所有關心與支持他的觀眾朋友們致上最深的歉意。當天節目的特殊視覺設計，加上我一時欠缺考量、開了不恰當的玩笑，未能顧及觀眾的感受，造成困擾與不適，我感到非常抱歉。這並非我的本意，我對劉宇寧本人完全沒有任何惡意，卻在綜藝表達的拿捏上失了分寸，這是我應該負責的錯誤。謝謝大家的指正與包容，這次的經驗我會深刻記取，並作為往後更審慎發言與表現的提醒。

再次向所有受到影響的朋友們說聲對不起。

我會持續努力，帶來更溫暖、更有分寸的節目內容。