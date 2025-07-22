影／梁文音每年一遊歐洲　「廁所1貼心設備」：付費也甘願

記者張筱涵／綜合報導

歌手梁文音近日展開歐洲旅遊，除了欣賞當地風光，還不忘與粉絲分享新奇見聞。其中她在一間需付費的一歐元（約台幣35元）公共廁所內，發現一個特別功能，直呼「這一歐我給得很甘願」。

▲梁文音近日在歐洲旅遊。（圖／翻攝自Instagram／liang_wen_yin）



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梁文音近日在歐洲旅遊，上廁所時發現馬竟然有自動沖洗的設備，特地錄下影片介紹：「給你們看一個很酷的商品，歐洲廁所幾乎要付費，這一歐我給得很甘願，這樣消毒的喔？」最後開玩笑地說「是有一點頭暈」。從影片中可見，馬桶坐墊上方設有一個小機器，在啟動後會釋出清水並開始轉動坐墊，使整個表面都能均勻沖洗且不會濺出。

▲梁文音分享歐洲廁所有自動清洗坐墊設備。（圖／翻攝自Instagram／liang_wen_yin）



此外，梁文音也造訪捷克知名地標布拉格查理大橋，搭配蔡依林經典歌曲〈布拉格廣場〉拍攝短影片，還開心跳躍入鏡留念。她感動地表示：「14世紀的橋，怎麼可以那麼漂亮～可以每年都來歐洲真的！」旅途中她也不忘體驗當地文化，不但品嘗捷克啤酒，還購入特色紀念品，展現十足觀光客的一面。

▲梁文音享用當地啤酒並購買紀念品。（圖／翻攝自Instagram／liang_wen_yin）

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