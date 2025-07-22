台電員工殉職器捐！　陳文茜深夜悼念：你一生付出都是不認識的人

記者陳芊秀／綜合報導

台電36歲李姓員工15日在嘉義義竹鄉搶修丹娜絲颱風造成的高壓斷線時，過程中意外遭6000伏特電擊，經過6天搶救，家屬昨日（21）晚間決定放棄急救，同意捐贈器官。主持人陳文茜深夜發文悼念：「這一生，你付出的都是不認識的人。」

▲台電李姓員工修電時遭電擊搶救6天，家屬放棄急救選擇器捐，陳文茜發文悼念。（圖／翻攝自當事人IG、陳文茜臉書）

陳文茜於22日零時過後發文，「這一生你幾乎每個階段都在填平希望和愛的湖泊。生，如此。死亡，如此。」她哀悼李姓員工，「在最後微弱的心跳中，你讓器官摘除，捐贈予不知名的陌生人們」，即使離世，仍持續付出。她更強調：「當時6000伏特的高壓穿過你的身體，結束了你的呼吸，卻無法燒融你奉獻的心。」她最後寫下：「不說再見，因為你的愛，你的奉獻，你的典範，已遺留人間。我們會在星空裡，找到您。」向這位平凡中的偉大致上最深敬意。

[廣告]請繼續往下閱讀...

李姓員工在嘉義義竹鄉進行電力搶修作業時，不慎遭高壓電6000伏特電力電擊，造成全身約20%深度燒燙傷，一度失去呼吸心跳，經搶救後雖恢復心跳，但仰賴葉克膜維持生命跡象，家屬不忍李男繼續受苦，21日晚間決定放棄搶救，放手讓李男離開，並器捐遺愛人間，預計今日（22）出面感謝社會大眾關心，在院方陪同下說明器捐緣由。