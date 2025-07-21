天王嫂方媛三胎拍孕婦寫真！絕美狀態被讚「聖體」還驚：有生男徵兆

記者劉宛欣／綜合報導

香港天王郭富城小22歲的老婆方媛（Moka）現年37歲，6月他正式公開證實妻子懷有第三胎的消息。而方媛日前被目擊現身雲南，身穿花苞小白裙的造型顯得清新自然，孕肚隆起的模樣更是引發網友熱議。此次行程除了旅行，她還特意拍攝了一組孕婦寫真，工作人員曬出合照時不吝讚美她「天生麗質、本人超漂亮」，指出她狀態保持良好，展現出令人驚嘆的美麗與自信。

▲方媛懷上第三胎，孕期狀態維持得很好。（圖／翻攝自方媛小紅書）

郭富城日前親自認證即將迎來第三胎的喜訊，方媛也在社群分享了她的孕婦寫真。照片中，她的膚質白皙透亮，散發著幸福光彩。她表示，此次造訪西雙版納特別穿上傣族傳統服飾，體驗民族風情並留下珍貴紀念。網友紛紛讚嘆她的狀態絕佳，甚至有人戲稱她為「聖體」，能在懷孕期間仍四處遊走。此外，部分網友注意到她的鼻子似乎有些變大，笑言「果然生男孩的徵兆有道理」。

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▲方媛曬出孕期寫真。（圖／翻攝自方媛小紅書）

此次方媛的孕婦寫真以西雙版納的自然景致與民族元素為背景，展現她多元的魅力。她笑言，「既然來到這裡，就拍一套留個紀念吧」，並以傣族服飾入鏡，完美結合了傳統文化與個人風格。工作人員也分享了拍攝過程中的點滴，網友們除了對她的孕期狀態讚不絕口，也對她的文化體驗表示支持。