江坤宇同框i-dle MINNIE比愛心　老婆羨慕喊：不准洗手！

記者王靖淳／綜合報導

南韓人氣女團i-dle成員MINNIE昨（20）日來台擔任中職明星賽開球嘉賓，由中信兄弟人氣游擊手江坤宇擔任開球捕手，兩人在合照環節比出愛心手勢，讓在場4萬名球迷興奮歡呼，掀起不小討論。為此，江坤宇的老婆事後也在社群透露羨慕的心情。

▲2025中職明星賽，開球嘉賓i-dle Minnie，與江坤宇合比愛心。（圖／記者李毓康攝）

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談到老公江坤宇和MINNIE互相比愛心的可愛場景，江坤宇的老婆在社群發文，並幽默表示，兩人沒有發生爭吵，同時也開玩笑說：「沒有跪算盤。」她更提到，賽後她不但不准老公洗手，甚至還意外獲得對方跟她一起手比愛心，並以俏皮語氣問網友：「你們說最大贏家是誰？」貼文曝光後，立刻掀起網友討論。

▲2025中職明星賽，開球嘉賓i-dle Minnie，江坤宇擔任接球捕手。（圖／記者李毓康攝）

值得一提的是，江坤宇也透露，自己是受老婆影響才開始接觸K-POP，平時也會和對方一起看韓國女團的表演。在得知自己將擔任開球捕手的角色後，江坤宇也不忘和老婆討論是否要在開球時比愛心，「前幾天知道要當捕手，還特地在家跟太太討論了一下要不要比愛心，幸好對方願意配合。」

▲ 2025中職明星賽，開球嘉賓i-dle Minnie。（圖／記者李毓康攝）