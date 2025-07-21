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BLACKPINK Lisa裙底視角遭拍！「一片肉色」掀熱議　粉絲驚：有穿嗎

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣女團BLACKPINK自7月起從南韓為起點，展開世界巡演「DEADLINE」，場場門票完售，人氣超夯。她們近日前往美國芝加哥開唱，Lisa其中一段演出的服裝卻意外引起全球粉絲熱議，她配合服裝穿搭，穿上肉色安全褲，卻遭到誤會「沒穿底褲」，火辣翹臀全被看光相關影片引起瘋傳。

▲▼BLACKPINK Lisa裙底視角遭拍！「一片肉色」掀熱議　粉絲驚：有穿嗎。（圖／翻攝自Lisa IG）

▲BLACKPINK Lisa身材火辣，每次的舞台演出都會成為討論焦點。（圖／翻攝自Lisa IG）

Lisa向來舞台裝打扮性感誘火辣，每次與男舞者互動的舞蹈都會成為焦點，她近日前往美國芝加哥開唱，穿著超短裙紅色百摺裙登台，由於觀眾坐在台下往舞台上拍，裙底視角幾乎被看光，其中有幾段影片遭到瘋傳。

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▲▼▲▼BLACKPINK Lisa裙底視角遭拍！「一片肉色」掀熱議　粉絲驚：有穿嗎。（圖／翻攝自WATCHTOWER X）

▲BLACKPINK Lisa裙底視角遭拍，肉色安全褲遭到誤會。（圖／翻攝自WATCHTOWER X）

根據網友所拍攝的影片，Lisa因穿著肉色安全褲，使得不少人誤會「沒穿安全褲」，有網友認為造型過於大膽，但也有人緩頰「明明就有穿安全褲」、「服裝沒問題很好看」、「看錯的人才奇怪」。

BLACKPINK暌違近三年帶著新作品回歸，並且同時展開世界巡演，之後10月也確定二度在高雄世運主場館開唱，門票一開賣就秒殺，就連高雄住宿費也跟著漲價，4妞難得合體，勢必再度掀起一陣追星風潮。

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