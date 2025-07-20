機門快關了「綜藝天王突現經濟艙」！一舉動超親民…他忘不了：沒架子

記者潘慧中／綜合報導

嘻哈天團「頑童MJ116」近日睽違7年重返台北小巨蛋開唱，吸引不少藝人朋友到場力挺，其中還包括綜藝天王吳宗憲。官方社群網站的小編也因此回想起有次搭機時，很意外憲哥也是坐經濟艙，對方當下一個舉動令小編至今印象深刻，「真的有里長Bro的性格！」

▲吳宗憲近日現身頑童的演唱會。（圖／翻攝自Threads／truecolormusic）



頑童官方社群網站的小編透露，有次搭機快關機門的時候，吳宗憲突然走上飛機，「竟然也是坐經濟艙！」他坦言，這麼大咖的藝人坐經濟艙就算不生氣，「也會儘快坐到位置上（怕人看）」，結果憲哥卻出乎意料地毫無架子。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲吳宗憲也會搭經濟艙。（圖／翻攝自Facebook／吳宗憲）



讓小編印象深刻的是吳宗憲當時在機艙內的舉動，「一路從艙門口跟機上的乘客揮手打招呼，幾乎大家都認識他、很興奮跟憲哥揮手。」小編形容憲哥宛如「里長伯競選」，一路掛著笑容揮手打招呼，直到坐到位置上為止。

▲吳宗憲其實很親民。（圖／翻攝自Facebook／吳宗憲）



回顧這些點滴，頑童小編不禁讚嘆：「憲哥在小編眼裡對人和善，沒有大明星的架子。」他透露，憲哥總是樂於助人，「只要認識的人找他幫忙，他能幫上，幾乎都說好。」