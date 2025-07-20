導演扯下毛巾撂話「怕了？」　鄭人碩親揭全裸演出內幕

記者許逸群／台北報導

金馬獎入圍常客鄭人碩日前於台中「中山73影視藝文中心」舉辦「鄭人碩的十道男題」專題講座，吸引來自全台各地，甚至香港的影迷熱情參與，現場座無虛席，盛況空前。

▲鄭人碩於台中「中山73影視藝文中心」舉辦講座。（圖／海鵬影業提供）

活動中，鄭人碩不僅詳細解答粉絲們預先提交的十個問題，更即興回應現場觀眾的提問，涵蓋了角色詮釋、個人心路歷程以及拍攝親密戲等面向。其中，關於他在《醉•生夢死》中男男親密戲的演出細節，以及分享拍攝親密戲「從不報備」，並表示他和另一半皆為專業演員，對工作性質有充分的理解。

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▲眾多粉絲特地從各地前來參加鄭人碩的講座。（圖／海鵬影業提供）

現場觀眾提問辛辣，有人問他，「廁所男男做愛戲他怎麼演的？」鄭人碩坦承一開始以用毛巾遮掩第三點，不料導演張作驥上前將他毛巾扯下，一句：「現在都怕了，接下來怎麼演？」讓他決定全裸上陣、果然演出震撼，讓他榮獲台北電影獎最佳男配角獎，並入圍當年金馬獎，成果超乎預期。

講座中，鄭人碩也分享了參與演出《人面魚 紅衣小女孩外傳》和《寒單》時，為求戲劇效果更臻完善而與神明溝通的奇特經驗。他透露，在演出《人面魚》中虎爺乩身一角時，曾遵循劇組流程，前往北港武德宮擲筊請示黑虎將軍，獲得神明的允許，讓拍攝過程更為順利。

從《醉•生夢死》獲得肯定後，鄭人碩的演藝事業扶搖直上，並在《川流之島》、《角頭2：王者再起》等作品中展現精湛演技，更獲得多項國際影展獎項肯定，被譽為「會行走的費洛蒙」。此次講座不僅展現了他專業的演員素養，更展現了他親民且真誠的一面。