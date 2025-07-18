姚元浩神秘倉庫曝光　揪獲小偷仍找不回心愛寶物　慶幸只損失50萬

記者葉文正／台北報導

姚元浩今天出席New Balance 安全防護鞋上市發表會，並讓他個人收藏多年的倉庫受手曝光，裡面充滿各內車款與收藏。雖然他矢口不認歷任女友曾來到倉庫，但坦承的確有人為了他收藏感到瘋狂，並透露倉庫曾遭小偷，包括單眼相機大砲鏡頭、筆電等等，損失估計至少50萬元。

▲姚元浩代言New Balance安全防護鞋記者會。（圖／記者林敬旻攝）

姚元浩倉庫裡收藏品琳瑯滿目，但以眾多福斯休旅車、保時捷等車輛最引人注目，光走進去就很嗨，姚元浩也透露：「倉庫有這麼多車，還遭小偷，幸好後來我進來後發現車都沒有遺失，因為好幾輛車子都不能動，當場被偷走筆電跟單眼相機，還有鏡頭。後來中興保全特別加強。我還跑去黑市找鏡頭找不到，警察也沒抓到，只是後面巷子又找到一袋贓物，就交給警察。」

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▲姚元浩代言New Balance安全防護鞋記者會。（圖／記者林敬旻攝）

姚元浩也說，最近剛從義大利忙回來，到酒莊去拍攝，目前現在算是休息片刻，今天倉庫內各式車輛有十幾輛，都是無價的，也有好多車模型，購入東西太多，每個安全帽都有故事，還說歷任女友(隋棠，王心凌，王心恬)都沒來過，我想要把車修好，但有的車都修不好。

▲姚元浩收藏的愛車曝光。（圖／記者葉文正攝）

現場也談到好友鬼鬼的女兒，「我常常叫她推到廚房給我看，「她現在已是三不五時全職媽媽，常常講媽媽經，看到郭哥(郭泓志)有小孩很恐怖，小孩很恐怖，覺得郭哥肩膀好重。」姚元浩也笑說，「鬼鬼說要我送一輛車當保母車，但怕她發不動，每輛車子氛圍不一樣，讓我很癡迷。

姚元浩也說，其實有很多沒在開，還要帶出去輪流曬太陽，全台灣到處跑，「我還自己拆輪胎，有拆胎機相當專業，我曾試著兩次吊引擎，車也不借好友，他們都不愛護我的車，每輛都是我心中的一塊肉，慢慢一個個刁出來，修理手續很多。

她也被問，為何有這麼多錢買車，他說是慢慢存錢，一輛一輛買，像有輛骨董車，當年跟一個老先生凹八年，後來他主動跟我聯繫，才賣給我，車子無中最老是1940年，最年輕199幾年，也去過巴西把零件湊齊。讓他們曬曬太陽在咖啡廳外看著他們，出門都要熱車。

至於緋聞女友王心恬媽媽去看GD演唱會，他說沒有發現心恬的媽媽去，這周頑童也很期待，GD因為買不到，就沒有去搶。

姚元浩出席新品發表會，長期投入賽車、越野、路跑、衝浪、滑雪等各領域的他不僅是「運動職人」，更把「雙手實踐」的職人魂融入日常生活，舉凡玩車蒐藏、到維修改造甚至打造夢幻車庫及各類運動用品的保養都不假他人之手，而這份熱衷D.I.Y、勇於實踐的職人精神不但與此次New Balance形象不謀而合，其全方位職人生活態度更與防護鞋所強調的支撐性、耐用性與安全性高度契合，期望藉由彼此理念共鳴讓大眾把職人精神穿上腳、走進生活。