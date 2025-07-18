車銀優親自官宣了！金唱片1／10登上臺北大巨蛋　30秒影片引暴動

記者吳睿慈／綜合報導

南韓最具指標性的音樂頒獎典禮之一的《金唱片頒獎典禮》即將來台舉辦，活動邁入40週年，選擇在2026年1月10日於臺北大巨蛋與粉絲同歡。稍早，主辦單位「超級圓頂」放出車銀優的打招呼影片，他作為歷年的主持人，親自官宣活動內容「請大家敬請期待」，雖然他本人即將在7月28日入伍，不太可能會是明年主持人，但影片曝光後，還是引起轟動。

▲▼車銀優親自官宣，金唱片登上臺北大巨蛋。（圖／翻攝自超級圓頂）



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車銀優身為第39屆金唱片獎主持人，18日透過影片跨海向粉絲打招呼，官宣表示：「每年為新年揭開序幕，韓國最具權威的音樂頒獎典禮金唱片，如今將邁入40週年了，最具有紀念意義的第40屆金唱片大賞，將在2026年1月10日於台灣臺北大巨蛋舉行，請大家敬請期待。」

▲金唱片在台灣辦。（圖／超級圓頂提供）



短短30秒的影片引起全台粉絲暴動，有歌迷猜測「該不會車銀優是主持人」，但車銀優本人即將在7月28日入伍，屆時不太有機會來台，因此主持人卡司目前還未公開。另外，即將來台參加典禮的韓團目前也沒有相關陣容。

《金唱片頒獎典禮》作為備受韓國音樂圈及藝人極度重視的榮譽指標，獎項評選仍維持一貫的公正制度，依據實體唱片銷售、數位音源等數據統計。更多活動相關資訊，請鎖定超級圓頂Facebook及Instagram社群專頁。