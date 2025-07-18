專輯提前上線…王嘉爾「我現在才知」　深夜崩潰：沒什麼可再說的了

記者劉宜庭／綜合報導

王嘉爾（Jackson）以韓團GOT7出道，近年演藝重心移往大陸，原預計於今（18日）中午12點發行睽違3年的新專輯，怎料凌晨2點卻突然提前發出音源連結「來了」，眾人本以為是驚喜，怎料他本人坦言，自己也不知道專輯已經提前發出，「蠻崩潰的。」

▲王嘉爾新專輯提前10小時上線。（圖／翻攝自王嘉爾微博）

今凌晨，王嘉爾全新個人專輯《MAGICMAN 2》意外提前上架，引發粉絲熱烈討論。原定於中午12點全球同步發布的專輯，卻在凌晨2點20分悄然登上各大音源平台，包含11首全新歌曲的完整專輯內容提前曝光，王嘉爾本人隨即在微博更新貼文：「來了！」並附上音源平台連結，讓粉絲一度以為這是精心安排的驚喜。

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然而，事情卻急轉直下，王嘉爾在貼文下留言表示：「我現在才知道，專輯已經出了，我自己都不知道，蠻崩潰的，就這樣了，我沒什麼可再說的了，謝謝你們。」字裡行間透露出錯愕與無力感。

▲王嘉爾十分重視這次新專輯。（圖／翻攝自王嘉爾微博）

王嘉爾進一步坦言，此次事件源於內部問題：「對我來說，這樣的專輯，就這樣在不知情的情況就發布了， 我內心也在告訴我，我不知道什麼時候能再寫一個這樣的專輯出來了，也有點感覺到未必再能夠再寫出這麼私人的專輯了。」

▲王嘉爾發文。（圖／翻攝自王嘉爾微博）