22歲男偶像節目中怒掀桌！　凌晨被放鴿子「他還去補妝」：有沒有良心

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸男偶像余景天（Tony）曾在南韓參加《PRODUCE X 101》，並於2021年參加陸綜《青春有你3》，因而獲得極高人氣。他近日在綜藝節目中，因情緒失控掀翻桌子，片段引發網友熱烈討論。

▲余景天近來擔任《微笑一號店》的班底。（圖／翻攝自微博／余景天-YJT）

在《微笑一號店》最新播出的節目中，合作的空降店長團隊在凌晨4點多才通知余景天一行人說咖啡車不出攤，且未告知原因。另外，雙方原約定在凌晨3點交接，對方團隊卻遲到至6點，還先行補妝、離席等，最後余景天忍不住情緒失控質問：「粉絲的損失誰來承擔？你們有沒有良心？」接著直接掀桌走人。

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▲余景天在節目中掀桌。（圖／翻攝自微博）

據悉，咖啡車活動在公告後，已有不少粉絲自費計畫前往，但因為突然喊卡，整個活動都泡湯，余景天也是因為不滿對方團隊不尊重前來的客人，才會氣炸。而施展等人看到余景天暴走，立刻追上前安撫情緒，隨後向對方團隊之一的孫政說道：「你覺得自己很大牌嗎？」孫政回道：「這不是大不大牌的問題，這是一個節目。」施展也氣憤表示：「是你們沒有把這件事做好，我不管這是不是節目。」強調重點都是對方沒有盡責去完成工作，雙方火藥味十分濃重。

▲施展與中途離席的孫政吵架。（圖／翻攝自微博）

事後，製作單位與合作方都承認因溝通落差導致了誤會，雙方已解決問題，而余景天也對情緒失控表達歉意。有網友認為余景天的反抗合理，也有聲音指出作為公眾人物應控制情緒。