張凌赫、趙今麥從古裝愛到現代！二搭「大談15年戀」笑了：又是你

記者黃庠棻／台北報導

「重生CP」張凌赫、趙今麥繼《度華年》後，火速二搭青春愛情劇《櫻桃琥珀》，這回背景從古裝愛情穿越到現代校園，描寫有如小太陽的少女與高冷學霸橫跨15年的青春戀曲。

▲《櫻桃琥珀》張凌赫與趙今麥驚喜二搭，共譜青春戀曲。（圖／LINE TV提供）

張凌赫受訪時坦言很意外會二搭，笑說「這次兩人的角色好像互換了！」認為劇中「林其樂」像個小太陽，個性更像趙今麥本人，發現對方是合作對象時還互傳訊息說「又是你！」《櫻桃琥珀》每日中午12:30 LINE TV全網首播。

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該劇改編自雲住同名人氣小說，劇中趙今麥飾演「林其樂」小名櫻桃，在父母的呵護下，與一群一起長大的玩伴在群山工地快樂成長。張凌赫飾演天賦異稟，卻被父母投射為早夭兄長替身的「蔣嶠西」，個性孤僻冷漠，因轉學而漸漸融入大家，林其樂的出現像個「小太陽」一樣，像一道陽光溫暖他壓抑的內心。

▲《櫻桃琥珀》張凌赫與趙今麥驚喜二搭，共譜青春戀曲。（圖／LINE TV提供）

兩人從1999年童年相遇，到2014年成年重逢，橫跨童年、青春、成年三個階段，從校服走到婚紗，童話般的浪漫戀情讓觀眾相當期待。趙今麥、張凌赫近日為戲宣傳接受陸媒訪問，張凌赫說第一次合作時還有點害羞，「現在真的是不掐架（打架）就很好了！」引來一陣笑聲。

▲《櫻桃琥珀》張凌赫與趙今麥驚喜二搭，共譜青春戀曲。（圖／LINE TV提供）

趙今麥笑回「我們是很友好的！」表示自己劇中話多「他（指張凌赫）在這部劇都不講話的。」張凌赫則說趙今麥劇中像小太陽，感覺這角色更像她本人，而與前作不同的地方「跟上一部戲比，感覺我們兩個角色互換了。」趙今麥也說「在古代是他救贖我，現代我救贖他。」

至於二搭有沒有壓力，趙今麥說「還好，我沒去想這方面的事情，純粹很喜歡這個小說。」對於合作過的人也比較有熟悉感和安全感，張凌赫則坦言很驚喜能夠二搭「我們很意外兩個人又一起拍，一開始看到這樣的劇本滿喜歡的，沒想到又合作幾個月。」知道彼此要二搭還私下互傳訊息，笑傳「又是你！」

▲《櫻桃琥珀》張凌赫與趙今麥驚喜二搭，共譜青春戀曲。（圖／LINE TV提供）

劇中二人歷經數次分離與變化，趙今麥仍勇敢追愛張凌赫，談到遇到喜歡的人會默默還是主動出擊，趙今麥本人與角色大不同，坦言喜歡「自然而然」的發展，張凌赫也不是主動出擊的路線，反而希望對方主動「其實我不是一個善於表達的人，但真有這種情況，我一定會用我的方法讓對方說出來。」《櫻桃琥珀》每日中午12:30 LINE TV全網首播。