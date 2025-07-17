「成功嶺髮婆」一看竟是王彩樺！9男星遭無情剃髮　他當場落淚

記者孟育民／台北報導

台視全新軍旅實境綜藝節目《九條好漢在一班》，以實境拍攝手法真實還原軍旅生活與操課訓練，邀請9位背景各異的「星兵」組成「好漢班」，踏入成功嶺展開為期一個月的挑戰，面對即將來臨的訓練與團體生活，一入伍便迎來充滿話題與戲劇張力的「剃頭」重要關卡，製作單位更力邀「特派髮婆」王彩樺與百白驚喜現身，親自為「星兵」理出嶄新造型，只見王彩樺才剛一動手，林亭瀚當場眼眶含淚，王彩樺立刻發揮搞笑本領，送上台語諺語打氣：「第一次痛痛、第二次驚驚、第三次恁祖嬤和你拚！」

▲王彩樺與百白化身「髮婆」 儀式感拉滿。（圖／ 台視提供）

「剃頭」無疑是入伍新兵最具儀式感的當兵瞬間，心中充滿緊張與忐忑，不僅是造型的蛻變，也象徵著身份轉換的關鍵點。孫其君笑說：「剃完大家還會互看彼此的造型、互相鼓勵，竟然有種溫馨感！」他也坦言，當看到鏡中光頭的自己時，才真正意識到「這件事，真的開始了。」

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潘君侖則被七年前入伍的回憶喚醒：「一開始還是會擔心平頭不適合，但熟悉後竟然也習慣了。」顏佑庭露出甜蜜煩惱：「其實最怕的是我另一半看到這顆頭會有什麼反應啦！」

▲王彩樺與百白替9位男星剃髮。（圖／ 台視提供）

而黃恩賜坦白說：「該面對的終究躲不掉，平頭不算什麼，真正的硬仗，是接下來一連串的訓練。」林亭瀚更直言情緒撞牆：「看到鏡中的自己有點小崩潰，但剃完意外覺得很清爽、蠻喜歡的。」曾子余則一派輕鬆表示：「對我來說，平頭就只是比較涼快而已啦！」

▲▼眾人用平頭造型合影。（圖／ 台視提供）



而最早進入「軍旅模式」的孫綻早早完成準備，他表示：「我先把頭剃好，也看了很多軍教片和軍旅相關影片。」也特別感謝兩位「髮婆」：「彩樺姐和百白真的太專業、太用心，每個人剃完都帥出新高度！」



