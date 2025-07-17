台師大女足抽血案全台怒！她痛批「師師相護」：什麼威權給你膽子

記者陳芊秀／綜合報導

台灣師範大學女足隊爆發教練周台英逼隊員抽血，甚至還以4年32學分來要脅，引發社會譁然。資深媒體人、節目主持人楊月娥也忍不住發文表達看法，怒批逼人抽血教練：「家長信任學校將孩子交給您，怎麼可以，你怎麼可以！」

▲台師大女足抽血案震驚社會。（圖／資料照／記者許敏溶攝、彤彤授權引用）

楊月娥直指此事若發生在自己女兒身上，「我的理智線真的會立刻斷掉」，更批評此為「關起門來的師師相護」，直言：「沒有默許，是無法一手遮天的。」她的女兒小蓁罹血癌治療重生，文中轉述愛女得知抽血事件的反應，表示孩子聽完後氣得發抖，眼眶含淚地說：「懵懂的年紀不敢反抗，承受被抽血的恐懼，還要練體能，一天抽3次血，他們知道被抽血有多麼辛苦嗎？還有恐懼。」

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文中楊月娥強調，這樣的訓練手段令人髮指，完全沒有同理心與保護意識，並痛批：「這鬼遮眼的無畏與盲從，瞎到爆了吧！無知真可怕。」她指出，台師大女足學生是「直接在學校禮堂抽血」，而執行者竟是「無醫事訓練的學長姐和不知是誰的阿姨徒手抽血，沒戴防護，一抽再抽地進行」，直言這樣的過程根本罔顧人命。她以女兒小蓁罹癌時期的經歷為例，說明醫院抽血需極為謹慎，需由受過專業訓練人員操作，並重視病患情緒與準備，「兒童醫院非常細心，安撫鼓勵、消毒、戴口罩、戴手套，比我們更要緊。」

▲主持人楊月娥經歷女兒小蓁罹血癌治療重生，批評抽血案「關起門來的師師相護」。（圖／翻攝自臉書／楊月娥）

面對台師大事件，楊月娥也發聲批評校方與教練毫無羞恥，「無法想像堂堂國立大學學府，集體欺負學生，沒有同理心，沒有呵護與疼惜。」她怒問：「教練、老師以上壓下，還威脅不從即退出，是什麼威權給你這樣的膽子？」最後她不忍情緒激動直呼：「我們是人，不是畜生，你怎麼可以這麼無法無天，沒有羞恥，枉為人師！」她透露自己是氣到發抖的發文，並PO出女兒當時治療，需要面對抽血恐懼的相關照片，令網友深感共鳴「如果是我也一樣」、「心疼、氣憤、不解」。

▲楊月娥PO女兒小蓁的照片，心疼愛女要面對抽血的恐懼，感謝醫護人員的同理心。（圖／翻攝自臉書／楊月娥）



【楊月娥臉書全文】

如果是我的女兒這樣被抽血

我的理智線真的會立刻斷掉

台師大女足抽血事件

絕對是關起門來的師師相互

沒有默許是無法一手遮天的

女兒小蓁氣到發抖的闡述這件事，紅著眼眶含著淚水說：懵懂的年紀不敢反抗，承受被抽血的恐懼，還要練體能一天抽三次血，他們知道被抽血有多麼辛苦嗎？還有恐懼。

台師大女足學生

直接在學校禮堂抽血

由無醫事訓練的學長姐

和不知是誰的阿姨徒手抽血

沒戴防護一抽再抽的進行

這鬼遮眼的無畏與盲從

瞎到爆了吧！無知真可怕

抽血需受過訓練的專業人士來執行

小蓁罹癌治療期間

每次抽血我們都如臨大敵

害怕碰到技藝不精的新人

歡喜感恩一針即中的貴人

抽血前要先做準備

雙手泡熱水、捏彈力球鍛鍊血管

務求治療順利進行

兒童醫院非常細心

關照孩童情緒，顧及家屬感受，安撫鼓勵做好萬全準備，消毒、戴口罩、戴手套，比我們更要緊，加倍用心保護被抽血人。

無法想像堂堂國立大學學府

集體欺負學生，沒有同理心

沒有呵護與疼惜

教練、老師以上壓下

還威脅不從即退出

是什麼威權給你這樣的膽子？

家長信任學校

將孩子交給您

怎麼可以

你怎麼可以

這麼無法無天，沒有羞恥

枉為人師

氣到發抖的發文

我們是人，不是畜生

娥