炎亞綸嗆網友「法盲、北七」不認偷拍　律師喊話：緩刑期間閉上嘴

▲炎亞綸又在社群平台上和網友嗆聲。（圖／翻攝自炎亞綸臉書）

圖文／鏡週刊

日前炎亞綸在Threads上發文談論最近「紅姐」事件，被提及去年因涉嫌偷拍、散佈少年私密片遭判緩刑確定一事，他竟直言本來就沒什麼事，「法盲」才覺得是個事，引起律師網友嗆聲，他更直接開罵說他偷拍的網友是「北七」。

炎亞綸先是在Threads上寫道，「那個什麼姐的新聞到底有什麼好關心的啊，無聊死」，下方就有網友貼上他被判緩刑的新聞回應「我以前也覺得這到底有什麼好關心的」，炎亞綸原以為對方是支持自己的粉絲，在下方留言表示，「對啊，本來就沒什麼事，法盲才覺得是個事」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲炎亞綸開罵說他偷拍的網友是「北七」。（圖／翻攝自Threads）

▲律師網友不滿炎亞綸認為自己被判刑叫「沒什麼事」。（圖／翻攝自Threads）

沒想到引來律師網友不滿說道，「緩刑等於有罪判決，叫做沒什麼事？」結果炎亞綸完全不怕，更回嗆「真是太淺了」，惹得該名律師網友貼上炎亞綸認罪賠錢新聞，表示，「大哥，你認罪和賠錢了欸，緩刑期間就乖乖閉上嘴，沒有人會把你當啞巴，另外小弟弟是律師啦！哪裡淺？」

而下方也有網友說他「偷拍性愛影片真的很不應該，尤其是跟未成年的！」炎亞綸更是直接飆罵，「就沒有偷拍哩洗勒睏喔，北七。」數度和網友對嗆，也引來一整排圍觀的網友一起砲轟炎亞綸，認為他不知反省。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。





更多鏡週刊報導

女優舌戰達人2／炎亞綸失言喊冤「遭斷章取義」 女星歌曲「捲性暗示」道歉了

嘴秋惹禍上身／獨家！扯炎亞綸上未滿16 陳沂臉書道歉省下200萬

炎亞綸看GD演唱會哭到爆炸 PO文感謝陪伴走過低潮、勇敢活下來