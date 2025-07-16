優質男找上紅姐「只為滿足1種慾望」！　手槍女王揭1691男狼性心態

記者田暐瑋／綜合報導

大陸偽娘網紅「南京紅姐」因與1691人發生無套性行為，又將性愛影片外流全網，引發社會譁然。曾從事八大行業、被封「手槍女王」的袁非指出，這些上門客不缺對象，而是缺個發洩口，「他們想要的，不是好老公、好男友、好嫖客，而是絕對權力的獸慾。」

袁非15日在臉書發文，分析和紅姐發生性關係的男性心態，指出部分男性在追求快感的同時，刻意逃避責任，反映出深層的精神空虛。受害者並非因性壓抑而陷入這場騙局，而是沉迷於權力膨脹後的快感，這些男性不缺金錢與權力，但對於精神世界的自我建設卻極度匱乏。

▲袁非分析紅姐事件。（圖／翻攝自袁非臉書）

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袁非進一步分析，性在社會中本應承擔多重功能，如傳宗接代、維持感情或提供快感，但「紅姐事件」中的性行為卻完全脫離傳統意義，純粹成為發洩工具，部分受害者已有未婚妻，顯示他們不缺乏伴侶，而是缺少情感與壓力的出口，「性在紅爺這裡，得到權力的最大化。」

這些男性之所以落入騙局，根源在於長期浸淫於追求權力與競爭的狼性文化中，卻未曾學習如何在精神世界中找到平衡，「他們想要的，不是好老公、好男友、好嫖客，而是毫無責任與代價，完全利己，擁有絕對權力的獸慾。在那樣的誘惑前，對象的外型條件，甚至性別，都可以退讓。」

▲袁非分析紅姐事件。（圖／翻攝 抖音、搜狐）