告五人才剛發片、辦巡演　犬青無預警正式宣布好消息！

記者蔡琛儀／台北報導

新一代天團告五人才剛推出第四張創作專輯《我們就像那些要命的傻瓜》一上架便衝上各大數位音樂榜冠軍，再宣布展開全新Live house巡演，而主唱犬青也迎來個人里程碑，今（15日）正式成為日本彩妝品牌大使，以極具風格的妝容與鏡頭魅力，驚豔日本團隊與廣大歌迷。

▲告五人犬青首度以個人身份出任日本美妝KATE品牌大使。（圖／相信音樂提供）

犬青首次單飛接下品牌代言，以全新面貌呈現她柔美與酷帥兼具的多重樣貌，讓粉絲驚呼連連。她表示，化妝對她而言不只是外表的整理，更是一種面對生活的儀式感，「每當我畫上眼影和眼線，也是在重新認識自己，妝容就像是我的戰袍，給我力量與自信。」她也分享，高中第一次學化妝用的就是用該品牌的眉粉與眼線筆，如今以品牌大使身分與青春記憶中的品牌合作，格外有意義。

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她回憶拍攝過程時特別感動，稱讚日本團隊不僅專業，更充滿尊重與溫度，激發她對美感的更多想像與創造。犬青也不藏私公開私心最用該品牌的怪獸級持色唇膏，「演出中常接觸麥克風，這款唇膏不沾色又持久，非常適合我！」

告五人新專輯已開放數位與實體預購，Live Tour將於8月2日起從宜蘭開跑，橫跨台北、台中與高雄。門票將於7月20日中午12點全面開賣，上午11點起國泰世華CUBE卡友享限量優先購票，詳洽拓元。