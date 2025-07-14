不掩飾新世界集團千金身分！Annie笑曝「高分考上哥大」會長媽反應

記者劉宛欣／綜合報導

南韓新人混聲團體「ALLDAY PROJECT」成員Annie（本名：文書潤）是新世界集團會長鄭有慶的女兒、三星集團創辦人李秉喆的外曾孫女，出道前就因超級富三代的身分，引起超高討論度，近日，她在登上節目時，分享自己錄取哥倫比亞大學時，媽媽的意外反應，引起網友熱議。

▲Annie是新世界集團千金，出道前就引起討論。（圖／翻攝自Annie Instagram）

ALLDAY PROJECT近日登上網路節目打歌，Annie與團體成員們一起登場展現幽默談吐。主持人提問：「妳收過最多的壓歲錢是多少？」Annie大方表示：「我沒有在韓國過年過，一直都在紐約，所以沒有和家人一起過節的經驗，通常是以生活費的名義，收到一些美元。」坦率回答引發現場笑聲。

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▲Annie（中）在節目上提起了媽媽。（圖／翻攝自Annie Instagram）

接著主持人提到：「聽說妳家裡曾說，只要考上常春藤（聯盟）的學校，就可以做音樂？」Annie則開心回應：「沒錯！」露出了燦爛笑容。：「準備SAT（學術能力評估測試）應該不容易吧？」被追問具體成績，Annie直言：「我考了1530分（滿分1600）。」還回憶收到錄取通知那刻，她打電話跟媽媽說「媽媽，我錄取了！」結果媽媽只淡定回應：「是嗎？好神奇喔～」Annie還模仿母親鄭有慶的語氣，引來眾人爆笑。

Annie曾在美國常春藤名校哥倫比亞大學主修藝術史，目前則處於休學狀態，專心投入演藝事業。她於6月以男女混聲5人團體「ALLDAY PROJECT」正式出道，開始展開歌手活動。早前她也曾透露，「是考上哥倫比亞大學後，才正式獲得家人允許從事音樂工作」，這段故事也讓她在出道前就受到不少關注。