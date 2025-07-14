AKB48慶出道20週年！　台灣姊妹團迎「1重磅喜訊」：嗨到失眠

▲ AKB48迎來出道20週年。（圖／好言娛樂提供）



記者翁子涵／台北報導

日本國民女團AKB48迎來出道20週年，海外姐妹團AKB48 Team TP也正式加入慶典行列，推出雙主打第十張單曲，包含20週年紀念曲《Oh my pumpkin!》TP版及全新原創單曲《你會等我嗎？》，今（14日）凌晨零點正式開放預購，沒想到開賣不到1分鐘就火速秒殺，成員們個個興奮到跳起來，一夜都睡不著，直呼：「真的太感動了！」



AKB48 Team TP誠意滿滿獻上全中文演繹的《Oh my pumpkin!》TP版，另一主打《你會等我嗎？》，則象徵AKB48 Team TP成軍七年來最貼心也最浪漫的青春日記。這首歌跳脫偶像與粉絲、舞台與生活、過去與現在的界線，用直球式情書回應陪伴多年的粉絲：「不是史詩級的宏大冒險，而是不放棄的青春日常，只因為我就是很想見你啦！」

AKB48 Team TP成員們也在發片前好好充電迎戰十單。這次擔任C位的蔡亞恩（麵麵），特別前往上海環球影城玩得不亦樂乎，為重責大任蓄足能量；隊長林易沄則與劉曉晴一同到韓國大啖美食、療癒放鬆。在各自的美好旅程後，她們都整裝再出發，準備用最好的狀態迎接這張紀念意義「十」足的單曲。

