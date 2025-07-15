3隻愛犬都吃素！女星宋羽葤創辦「寵物修行」親解背後原因

記者許逸群／台北報導

近年來，寵物飼養已成為一種普遍的生活型態，人與寵物之間的情感連結也日益緊密。藝人宋羽葤，自6歲開始吃素信佛，近期更以獨特的方式將其信仰與對寵物的愛結合，創辦「寵物修行」平台，為寵物飼主提供一種類似靈性療癒的服務，引發社會關注。

▲女星宋羽葤創辦「寵物修行」。（圖／經紀人提供）

宋羽葤在接受訪問時表示，「寵物修行」的構想源於其合作夥伴的提議，希望將宗教修行理念融入寵物照護之中。然而，如何讓不會跪拜、念經的寵物進行「修行」，是她一開始思考的難題。經過一個月的沉思，她找到了答案：「服務與連結」。「寵物修行」並非傳統宗教儀式，而是透過客製化的服務，成為一個橋樑，連結不同的宗教信仰與物種，協助飼主與寵物建立更深層的聯繫。

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在創辦過程中，宋羽葤也坦言遇到許多挑戰。例如，如何讓不同種類的寵物（例如魚類）參與「修行」，就需要運用不同的方法，例如透過音波、震波或將藏文經文印在寵物梳子上等，且這些方法均已取得相關宗教單位的同意。她強調，「寵物修行」並非強迫性的宗教活動，信仰是內心的選擇，飼主與寵物之間的相處本身就是一種修行。

▲女星宋羽葤的愛犬都吃素食。（圖／經紀人提供）

宋羽葤在四月底花費一個月時間建置完成網站，目前正積極推廣。值得一提的是，她自己飼養的三隻狗狗都吃素食，她笑稱：「搞不好牠們冥冥之中也在修行。」然而，她在社群媒體上也曾遭遇誤解，有人質疑她虐待動物。她澄清，市面上已有許多符合營養標準的寵物素食飼料，並非如某些人所誤解的那樣。

事實上，宋羽葤的演藝之路起初以拍戲為主，甚至曾到大陸發展，外型亮麗的她還拍攝過武打戲。疫情期間回到台灣後，她開始參與綜藝節目，並出版寫真集，拓展了演藝事業。無奈，前陣子經歷了「爆料事件」的風波，但就她的談吐與分享來看，她一心專注於「寵物修行」，絲毫不想與八卦有所關聯。

宋羽葤以其獨特的理念與經驗，將個人信仰與事業結合，創立了「寵物修行」平台，為寵物飼主提供一個全新的服務。下半年，她除了繼續推廣以外，也將推出由阿沁為她寫的「寵物歌曲」，接下來也有出書計畫，可說是一刻都不得閒。