《大學生》女星結婚6年公開戀愛細節　甜曝「30歲娶妳」真實兌現

記者王靖淳／綜合報導

女星陳艾琳曾是節目《大學生了沒》的班底，她在2019年嫁給Alex（顏庭笙）後生下一個女兒，雖然近年淡出螢光幕，但仍不時會透過社群記錄日常，最近她就在IG上傳一段短片分享夫妻倆的戀愛細節。

▲陳艾琳2019年結婚。（圖／翻攝自Instagram／chen_ai_ling51）

談到如何成為節目《大學生了沒》班底，陳艾琳笑說當初是因為就讀教育系而被節目相中，原本只是以來賓身份短暫亮相，沒想到隔週就被安排坐進班底區的16個座位之一，一坐就是4年。更令人驚喜的是，陳艾琳與老公顏庭笙的緣分，其實就是從《大學生了沒》開始。

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陳艾琳透露，雖然節目中才正式和顏庭笙見面，但對方其實早在節目前就曾在電梯遇見她，當時他還是來找女友，沒想到後來竟緣分兜轉。她也笑說節目甚至有個傳說：「進到《大學生了沒》就會分手」，而她與老公當年也各自結束了一段感情。

▲陳艾琳分享戀愛細節。（圖／翻攝自Instagram／chen_ai_ling51）

兩人長達18年的認識期終於修成正果，陳艾琳坦言，兩人雖然一直沒有正式交往，但只要彼此身邊沒伴侶，就會相互陪伴。她更透露，老公以前曾對她說過，如果30歲沒有結婚的話就要娶她，沒想到她在29歲時發現懷孕，於是兩人便順勢在30歲那年登記結婚，從多年好友升級成為人生伴侶。