「BLACKPINK 3分鐘內輾壓」嗆聲TWICE！　多鄰國西文帳號遭炎上急刪文

記者黃皓瑋／綜合報導

南韓2大人氣女團TWICE與BLACKPINK，在本月11日一起回歸，掀起K-pop粉絲關注。然而語言學習App Duolingo（多鄰國）的西班牙文X帳號，日前卻突然發文對TWICE嗆聲，引發大批網友不滿，讓該帳號緊急將貼文下架處理。

▲▼TWICE、BLACKPINK在同日推出新作品。（上圖／翻攝自IG／twicetagram、下圖／翻攝自X／BLACKPINK）



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即將在今年（2025）迎來出道10週年的TWICE，11日發行收錄14首歌曲的新專輯《THIS IS FOR》。BLACKPINK則在同一天公開了新單曲〈Jump〉及MV，這也是BLACKPINK睽違3年再度推出新作，讓大批粉絲相當振奮。

▲多鄰國西文版X帳號發文惹議。（圖／翻攝自X）



然而，多鄰國西文版X帳號日前卻突然發文，以挑釁口吻稱〈Jump〉輾壓了《THIS IS FOR》的14首歌，而且「只花了不到3分鐘的時間」。貼文一出立刻引發眾怒，許多人紛紛轉發、截圖痛批，不少使用者也揚言要將多鄰國解除安裝。目前該帳號則已經將惹議貼文刪除，但仍沒有進一步的回應。