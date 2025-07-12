當兵2年空白期結束　DAWN退伍宣佈全面回歸：謝謝等我的人

記者吳睿慈／綜合報導

南韓男星DAWN（金曉鐘）曾與泫雅有一段轟轟烈烈愛情，兩人為愛離開前公司CUBE娛樂，但7年感情在2022年畫下句點，期間雖然不時傳出復合消息，但最後他入伍當兵，前女友泫雅則是嫁給了龍俊亨，震撼眾人。經過近2年的服役期，他在11日正式退伍，透過公司宣佈回歸歌壇，近況曝光。

▲DAWN歷經快2年當兵空白期。（圖／翻攝自DAWN IG）



DAWN於11日正式退伍，經紀公司AT AREA代為發表立場，宣布他將開啟全新篇章，過去他透過充滿感性的音樂展現出身為創作歌手的面貌，在退伍後的第一步動向也備受期待。

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▲DAWN退伍宣佈全面回歸。（圖／翻攝自DAWN IG）



透過公司宣告強勢回歸，DAWN也在IG發文與粉絲打招呼：「大家好我是DAWN，我昨天退伍了，謝謝大家的等待，以後我會以更好的活動與大家問候的。」近況首度曝光，讓等了他2年的歌迷感動不已。

事實上，DAWN擁有精湛的舞蹈實力，2019年推出的單曲〈MONEY〉正式以個人身份出擊，接著迷你專輯《DAWNDIDIDAWN》更找來女歌手Jessi合作，如今回歸歌手身份，掀起熱烈討論。