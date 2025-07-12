4000萬豪宅當辦公室！徐海莉挑戰最奢華YTR　3高級公設員工快樂

記者張筱涵／綜合報導

YouTuber徐海莉3日更新新工作室的開箱影片，可見辦公室是在新莊的豪宅社區，室內43坪且市價4000多萬，公設部分更有無邊際泳池、健身房和餐廳，她更遇到好房東成功省下租金，目標就是要成為擁有全台最奢華辦公室的YouTuber。

▲徐海莉挑戰全台最奢華YouTuber辦公室。（圖／翻攝自YouTube／徐海莉 Hailey）



徐海莉的新辦公室位於新莊的高樓豪宅社區，室內43坪、格局為兩廳兩衛一房，市價超過4000萬元，還有大陽台與氣派會客室，採光更是棒。不只如此，她更滿意的是豐富的公設，不僅有無邊際游池，還有餐廳可供員工們用餐，且室內部分更有前任租戶留下來的中島設計，對於拍攝料理類主題十分方便，目前裝潢細節還在討論中。

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▲徐海莉很喜歡新辦公室的社區公設。（圖／翻攝自YouTube／徐海莉 Hailey）



▲徐海莉新辦公室採光很好。（圖／翻攝自YouTube／徐海莉 Hailey）



不過，好處多多的情況下，租金自然也不便宜，徐海莉提出一次簽3年長約的方式，希望房東能夠調降租金，結果房東超級灑脫直接降租5000元。影片公開後，也吸引大批網友留言祝賀：「從海莉小房間起步到現在，真的太感動」、「員工餐廳+游泳池+健身房，一條龍超讚」、「真的該找Joeman來辦公室PK一下」、「看著看著眼眶竟然濕了」，也有粉絲搞笑敲碗撞球桌與桌球桌，期待未來辦公室更多升級計畫。

▲徐海莉一年省6萬租金。（圖／翻攝自YouTube／徐海莉 Hailey）