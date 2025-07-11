鑽石歌王林沖「追思禮拜時間出爐」！　家屬婉謝花籃奠儀

記者王靖淳／綜合報導

「鑽石歌王」林沖（7）日晚間於睡夢中辭世，享耆壽92歲，由家屬兒子吳台生先生證實此訊，今（11）日晚間家屬透過社群發布訃聞，表示將在7月26日下午1點半舉行追思禮拜，敬辭花籃及奠儀。

▲林沖過世。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

林沖的家屬今（11）日在臉書發文表示，林沖已於114年7月7日「安息主懷，辭別塵世勞苦，歸返天家」，並宣布將於7月26日下午1點30分，在台北湖光基督教會舉辦公開追思禮拜，邀請親友一同出席，當日現場婉謝花籃與奠儀。此外，林沖的入殮與火化儀式則定於7月25日上午10點，於台北市懷愛館景行樓四樓「至愛一廳」進行，僅供家屬參與，不對外開放。

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▲林沖訃聞曝光。（圖／翻攝自Facebook）

事實上，林沖近年重心轉向公益，近18年來，他與台灣優質生命協會密切合作，2011年雖不幸罹患攝護腺癌，但憑藉著堅強的意志力抗癌成功。然而，三年前的一場左腿手術，讓他的行動能力逐漸衰退，儘管腿部力量大不如前，甚至歷經數次意外跌倒受傷，包含去年因髖關節重摔而接受的大手術，以及險些毀容的臉部撞傷，但林沖對生命的熱情卻從未熄滅，憑藉著對音樂的熱愛與對公益的執著，他強忍傷痛積極復健，堅持重返舞台，如今離世，讓無數親友與粉絲懷念不已。