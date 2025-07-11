宋康昊退出《萬惡新世界》劇版！劇組宣布：一切暫停　製作公司曝原因

記者劉宛欣／綜合報導

電影《萬惡新世界》（又譯：內部者們、局內人們）由李炳憲、曹承佑主演，2015年上映時創下近千萬觀影人次的驚人成績，近年宣布擴張世界觀，拍攝影集版，選角、開拍日期本已預定好，沒想到11日卻突然傳出製作出現變動，影帝宋康昊決定下車的消息。

▲電影《萬惡新世界》當年創下佳績。（圖／翻攝自海報）

根據韓媒報導，有該劇相關人士透露：「原本《萬惡新世界》的拍攝應該已經開始，但最近接到劇組通知，拍攝時程將會延後。」他補充道：「劇組向演員們說明將會有2至3個月的重整期。在劇組再次通知之前，一切暫停，將先觀望情勢。」因此，主演之一的宋康昊決定退出，他原先將在劇中飾演電影版中白潤植所演的角色，但最終因行程問題選擇下車，製作組目前正在尋找其他演員。

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▲宋康昊退出《萬惡新世界》。（圖／Disney+提供）

對此，製作公司向韓媒解釋：「原本《萬惡新世界》打算分為第1季和第2季，但目前規劃改為一次性拍攝12集。因此拍攝期拉長，加上宋康昊有下一部作品的行程，最終決定退出。」證實了宋康昊下車的消息。

《萬惡新世界》已確定出演的演員包括李星民、具教煥、秀愛、李茂生、申承浩與金志妍等，曾執導《迷霧》、《夫婦的世界》的毛完日將擔任導演，《暗殺》、《逃出摩加迪休》的編劇李基哲將負責劇本，目標是今年正式開拍，目前正進行前期製作中。