權喜原首嚐花生捲冰淇淋「簡直新世界」　同框3小龍女現蹤夜市

記者王靖淳／綜合報導

「小龍女」韓籍新成員權喜原自加入啦啦隊後話題不斷，更憑著甜美外型圈粉不少人，最近學姐們林襄、小映、李芷霖更趁著工作空檔，帶著她一起逛夜市，事後更在社群PO出一系列吃喝照，畫面曝光後，立刻掀起網友討論。

▲林襄帶權喜原逛夜市。（圖／翻攝自／95_mizuki）

透過林襄在Threads發布的照片可見到，她和小映、李芷霖以及權喜原站在路口前，與寧夏夜市的招牌燈合照，四人分別身穿淺色系及深色服裝，除了對鏡頭比出拍照手勢之外，還不忘露出招牌的甜美笑容，整體氛圍相當歡樂。林襄在文中打趣表示：「『帶喜原去哪裡』連載第三集來了」，並要大家猜猜看她在逛夜市時吃了些什麼食物。

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▲李芷霖帶權喜原逛夜市。（圖／翻攝自Instagram／leelin0）

此外，在其他照片中，可以見到權喜原吃了地瓜球、燒麻糬剉冰、花生捲冰淇淋等經典夜市小吃，她事後也開心地透過Threads發文分享心得，首次品嚐「花生冰淇淋」的她，在文中開心直呼彷彿進入「新世界」。貼文曝光後，立刻吸引大批網友朝聖按讚，同時也紛紛留言「懂吃」、「好可愛」、「我要暈倒了。」

▲小映帶權喜原逛夜市。（圖／翻攝自Instagram／yingcih_7）