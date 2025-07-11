爸遭黑道開7槍「整理遺物淚崩」！台版渡邊直美哽咽訴遺憾：還是走不出來

▲「小蘋果」陳映如被封為是台版渡邊直美。（圖／趙文彬攝／CTWANT提供，下同）



圖文／CTWANT

演員陳映如大家都叫她小蘋果，開朗笑容、圓潤身形讓她有「台版渡邊直美」的封號。出道9年，常在廣告和MV裡出現的她，今年終於入選台北電影節非常新人，她笑認：「這是我第四次報名了，想說試試看，沒想到今年上了。」而她除了螢光幕前的搞笑演出，平時還有斜槓當「喪禮攝影師」，用的還是爸爸離世後留的老相機，十分不同的身份，也讓她多了許多故事。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲陳映如平時除了當演員，也斜槓當起喪禮攝影師。（圖／趙文彬攝）



提到已經離開的父親，她坦言爸爸在她小時候就因外遇離家，父女倆從小學二年級就分開生活，直到她大一才又接上線恢復聯絡。當時爸爸也是遭遇生死關頭，「我爸是葬儀社老闆，當初幫一個黑道的媽媽辦喪事，有些誤會，對方就朝我爸開了7槍，還有上新聞。」當時她接到電話趕回花蓮，「那時候我爸一度命危，我突然離死亡很靠近，覺得雖然這個人一直沒在身邊，但他時刻影響著你，那瞬間我好像就覺得不要計較那麼多。」

她幽默稱爸爸就像是條「九命怪貓」，人在谷底又能爬起來，就算是被開了7槍也活了下來，欠債也能東山再起。但生命總有一天會到終點，兩年多前，某天她搭機捷準備前往片場拍廣告，突然接到親戚電話告知爸爸在療養院離世，「偏偏我那天的廣告是比較喜劇的，我整個人在車上發抖，在演的時候一直告訴自己要冷靜。」好不容易用意志力完成工作，一路衝往火車站準備搭火車回花蓮奔喪，卻遇上週五返家潮，一張車票都買不到，「我那時候告訴站長說，我爸過世了，能不能給我一張車票，他說5分鐘後有一班，我急急忙忙衝去月台搭車。」

▲陳映如拿起爸爸留下的老相機，記錄下告別式的點滴。（圖／趙文彬攝）



她坦言爸爸的離開，讓她留下莫大的遺憾，過去當爸爸打電話說想他時，她總是懶得接，就這樣錯過了5、60通電話；當她跟姊姊整理爸爸遺物時這才發現，爸爸抽屜裡有好幾封想寄給家人的信，全都沒寄出去，放在鐵盒裡好好收藏，外表漂撇的爸爸，信裡面卻寫滿當年對家人的虧欠跟思念，「我到那個時候才發現，原來他很寂寞，也覺得自己做錯了很多事情。發現當他非常孤單的時候，他都是自己一個人，走的時候也是一個人在療養院睡著走了。」

至於爸爸告別式上，又是另一個有如現實版「孤味」的劇情，包括跟親戚之間的爭執、對葬禮處理方式不同調，當年爸爸的外遇對象跟媽媽則在相隔多年後，終於又再相見，「她們兩個30幾年來第一次面對面，那個女生就對我媽說，『這麼多年來，我就欠妳一句對不起。』」 上演世紀大和解。

▲陳映如因爸爸離世，留下許多遺憾，但也更認識自己。（圖／趙文彬攝）



她坦言爸爸離世後沒多久，阿嬤也離開，至親接二連三的過世讓她承受莫大打擊，甚至得了憂鬱症，就連試鏡喜劇廣告時，她臉上雖然在笑，但內心卻怎樣都笑不出來，「那個時候我覺得我需要去看醫生去諮商。」她除了尋求專業協助，也找到當年爸爸留下來的老相機，一開始只是想記錄爸爸跟阿嬤的告別式，放到網路上後，意外開始有網友想找她幫忙記錄告別式。第一次委託她拍攝的對象更是相當特別，就是當年爸爸的外遇對象。對方打了電話，希望她幫忙記錄媽媽的告別式，當她在拍攝時，她這才理解為何自己要記錄下告別式的每一刻，「因為我做這件事情（攝影），可能讓大家都不會忘記祂。」

提到對爸爸的遺憾，她哽咽表示直到現在還是難以走出來，還是時不時會想到對爸爸的虧欠跟思念，但爸爸的離開，對她來說彷彿也是另一種鬆綁，「以前我會覺得，自己很渴望一個機會，但在我爸過世以後，發現這些都沒那麼重要了，覺得自己是更重要的，允許自己不必再那麼用力。」

當人生放鬆了一點，似乎緣分跟機會也跟著找上門，包括連續報名了4年北影新人終於獲選。至於未來想接的角色，她表示很想試看看全裸跟剃光頭，「就爸爸離開後，覺得自己人生體驗似乎很少，覺得人生就應該剃一次光頭，想為了角色剃一次光頭看看。」

延伸閱讀

▸ 寵物情緣／紫月光宿舍變貓咪天堂 帶毛孩出門被誤會是志工

▸ 部落被攔胡1／開發案爭議劃定傳統領域 部落質疑鄉公所技術杯葛

▸ 原始連結